Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Corona-Krise, die sich weiter zuspitzt, die Konjunktur, die bereits vor dem Ausbruch des Virus schwächelte und jetzt auf Talfahrt geht und der Streit über das Flüchtlingsthema – jede Menge Gesprächsstoff am gestrigen Sonntagabend beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Nachdem Italien seit Samstagabend mehr als 15 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt und ganze Regionen abgeriegelt hat, herrscht auch in Berlin Alarmstimmung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert, Großveranstaltungen in Deutschland mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. "Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", sagte der CDU-Politiker und traf damit wohl einen Punkt: Der Krisengipfel hatte noch nicht begonnen, da standen die Zeichen bereits auf Einigung. Früherer Abbau des Soli, Ausweitung der Kurzarbeitergeld-Regelung und Liquiditätshilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für betroffene Unternehmen – darauf hätten sich die Koalitionspartner bereits im Vorfeld verständigt, hieß es aus Regierungskreisen. Beim geplanten Investitionsbedarf gebe es dagegen noch Beratungsbedarf. Die Themen im Überblick:

> Mehr Tempo beim Solidaritätszuschlag: Der Soli soll bereits zum 1. Juli für rund 90 Prozent der Zahler gestrichen werden und nicht erst Anfang kommenden Jahres, wie ursprünglich geplant. Die Union habe ihren Widerstand gegen den SPD-Vorschlag aufgegeben, verlautete aus Kreisen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Union lenkt im Streit um den Abbau des Solidaritätszuschlags ein. Allerdings unter Vorbehalt: "An der Schwarzen Null darf nicht gerüttelt werden. Das muss ohne neue Schulden finanziert werden", fordert Eckardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Außerdem müsse gewährleistet sein, dass die Umstellung Mitte des Jahres im Zuge der Steuererklärung technisch ohne Probleme möglich sei, so der CDU-Politiker.

> Mehr Kurzarbeitergeld: Mit einer Ausweitung des Kurzarbeitergeldes sollen die negativen Folgen der Krise auf dem Arbeitsmarkt abgemildert werden. Geplant seien niedrigere Hürden für Unternehmen, Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken. Unter bestimmten Voraussetzungen sei es sinnvoll, wenn das Kurzarbeitergeld bis zu zwei Jahre lang zur Verfügung stünde, erklärte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Rainer Dulger, Chef von Gesamtmetall hatte das am Samstag im RNZ-Interview gefordert.

> Notdarlehen für Unternehmen: Betriebe, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten, sollen leichter Liquiditätshilfen erhalten. Geplant sind Steuerstundungen, Bürgschaften und Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Firmen, die in Existenznot geraten. "Wir wollen keinen Corona-Schock", warnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Man müsse alles tun, um eine zweite Finanzkrise zu vermeiden.

> Streit um Investitionen und Konjunkturprogramme: Ursprünglich war man sich bereits über ein 12-Milliarden-Investitionsprogramm einig, das aus den Überschüssen des Bundes in 2019 finanziert werden sollte. Die SPD drängte jedoch kurz vor dem Koalitionsgipfel erneut auf deutlich höhere Investitionen. "Insgesamt 450 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren" seien das Mindeste, was in die öffentliche Infrastruktur gesteckt werden müsse, forderte Walter-Borjans. Die Union lehnt dies jedoch weiter ab. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte vor Strohfeuern gewarnt.

> Mehr Geld für die medizinische Versorgung: Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deutlich mehr Personal vor allem für die Krankenhäuser in Deutschland und ein Milliardenprogramm für das Gesundheitswesen. Die Kliniken würden durch das Coronavirus vor gewaltige Herausforderungen gestellt, erklärte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Allein in der Krankenpflege fehlten 30.000 Kräfte.

> Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen: Während die SPD-Spitze darauf drängt, zumindest 5000 besonders schutzbedürftige Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen, vor allem unbegleitete Minderjährige, lehnt die Union dies weiterhin ab. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich für eine "Koalition der Willigen" in der EU ausgesprochen, die zumindest Kinder und Jugendliche aus griechischen Lagern aufnehmen sollte. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus habe dies vehement abgelehnt. Beim Groko-Gipfel am gestrigen Sonntagabend, der bei Redaktionsschluss noch andauerte, wollten die Koalitionsspitzen auch über dieses Thema beraten.