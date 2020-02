Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Alexander Kekulé (61) ist Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle.

Das Coronavirus breitet sich jetzt auch immer stärker in Deutschland aus. Wurde die Gefahr unterschätzt?

Die Gefahr wurde in der Öffentlichkeit verharmlost. Es hieß, dass die Grippe viel gefährlicher sei. Ich habe sehr früh widersprochen. An der Grippe stirbt einer von Tausend – 0,1 Prozent. Beim Coronavirus meldet die Weltgesundheitsorganisation eine Sterblichkeit von 0,7 Prozent in China und in Wuhan zwei bis vier Prozent. Wie auch immer die Zahlen letztlich sind - das Coronavirus ist zehnmal so tödlich wie die Grippe. Es führt häufiger zu schweren Erkrankungen.

Es gibt keine Immunität in der Bevölkerung, weder durch bewältigte Infektionen noch durch Impfung, denn wir haben keinen Impfstoff. Es gibt auch kein Medikament gegen das Coronavirus. Hinzu kommt, dass das Virus auch Menschen im mittleren Lebensalter trifft – vorher ganz gesunde Menschen, die 20, 30 oder 40 Jahre alt sind. Bei der Grippe ist dies die extreme Ausnahme. Von Behörden wurde untertrieben, was auf uns zukommen könnte. Auch das Robert-Koch-Institut hat die Gefahr nicht richtig kommuniziert.

Ist Deutschland nun ausreichend vorbereitet oder droht eine Epidemie?

Wir haben in Italien einen großen Coronavirus-Ausbruch direkt vor der Tür. Bereits vor drei Wochen habe ich dem Robert-Koch-Institut in einem Brief vorgeschlagen, dass wir die Überwachung ausbauen. Alle schwerkranken Patienten mit grippeähnlichen Symptomen, die ins Krankenhaus oder zum Arzt kommen, sollten auf das Coronavirus getestet werden – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Im Moment werden zudem nur Menschen auf das Coronavirus getestet, die in China waren oder Kontakt zu jemanden aus China hatten. Das ist nicht angemessen. Wir müssen einen möglichen Ausbruch frühzeitig feststellen. Etwa wenn es erst fünf oder zehn Infizierte gibt. Die Behörden können den Ausbruch dann eindämmen und beenden. So wurde es in München gemacht und dort hat es funktioniert.

Wenn es aber schon 200 bis 300 Fälle gibt, wie gerade in Italien, können wir das Coronavirus nicht mehr eindämmen. Dann ist die letzte Möglichkeit nur noch, die Menschen unter Quarantäne zu stellen und zu Hause einzusperren. Das ist aber nicht effektiv. Ein Gebiet lässt sich in der Praxis nicht komplett abriegeln. Eine Quarantäne muss auch länger als zwei Wochen dauern. Sie können sie erst aufheben, wenn alle in dem Gebiet negativ getestet wurden. Das ist eine psychisch belastende Situation. Ein Gebiet unter Quarantäne zu stellen ist eine Verzweiflungstat, die nicht hilft.

Welche Versäumnisse gab es in den letzten Wochen?

Ich fordere seit vielen Wochen Einreisekontrollen an den Flughäfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es zunächst abgelehnt, obwohl dies andere Länder bereits gemacht hatten. Vor kurzem hat der Gesundheitsminister mit den EU-Kollegen dies doch beschlossen. Das kam aber viel zu spät. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass es in Deutschland keine weiteren, unentdeckten Coronavirus-Fälle gibt. Unter den 120 Personen, die aus Wuhan ausgeflogen wurden, waren zufällig zwei Infizierte. Das würde bedeuten, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand infiziert ist, liegt bei 1 zu 60. Wenn in einem Flugzeug um die 500 Passagiere sitzen, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein mit dem Coronavirus Infizierter nach Deutschland einreist. Es war ein Risiko, keine Einreisekontrollen durchzuführen. Die Fälle in Norditalien sind vermutlich über Einreisende aus China dorthin gekommen.

Es gibt einen Ansturm auf Atemschutzmasken. Lässt sich eine Ansteckung durch sie verhindern?

Es ist Quatsch, einen OP-Mundschutz zu tragen. Er schützt nur davor, dass der Operateur das Umfeld nicht kontaminiert. Die Maske schützt also die Umwelt vor ihm. Wenn jemand das Coronavirus hat, schützt er mit einer Maske seine Umwelt bis zu einem gewissen Grad. Die Masken sind aber nicht virendicht. Die dafür geeigneten Spezialmasken, so genannte FFP-Masken, werden für das medizinische Personal derzeit dringend benötigt. Die Regierung sollte sicherstellen, dass diese ausreichend vorhanden sind.