Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Dass die Corona-Beschränkungen bis Ende Januar verlängert werden, kann inzwischen als gesichert gelten. Dieser Beschluss zeichnet sich für den ersten Corona-Gipfel von Bund und Ländern im neuen Jahr ab, dem eine Expertenanhörung vorausging. Thema des Treffens wird vermutlich aber auch die massive Kritik an Impfstrategie der Regierung und die Knappheit des Impfstoffs sein. Hintergründe:

> Beschleunigung der Impfkampagne: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lässt inzwischen Ansatzpunkte prüfen, um die bundesweite Impfkampagne massiv zu beschleunigen. In einem Papier, das unserer Berliner Redaktion vorlag, werden vier Ansatzpunkte genannt. Zum einen könnte die Möglichkeit bestehen, mit dem Inhalt eines Fläschchens des Biontech-Serums nicht fünf, sondern sechs Menschen zu impfen. Außerdem könnte, wie bisher schon in Großbritannien, der Zeitabstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung über die genehmigte Marke von 42 Tagen hinaus verlängert werden. Zudem setzt die Regierung darauf, dass in der EU am 6. Januar, vielleicht schon früher, der Impfstoff von Moderna zugelassen wird. Und schließlich will Biontech bald mit einer neuen Fertigungsstätte in Marburg seine Kapazitäten verdoppeln.

> Verbessertes Impfkonzept: Ob alle erwogenen Instrumente genutzt werden können, hängt aber von Bewertungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA und der Ständigen Impfkommission ab. Aktuell steht der Minister wegen des holprigen Impfstarts auch beim Koalitionspartner in der Kritik. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Kanzlerin Angela Merkel auf, sich einzuschalten. "Wir sehen in diesen Tagen, dass es chaotische Zustände gibt", beklagt Klingbeil. Spahn und Regierungssprecher Steffen Seibert widersprachen. "Das Problem ist nicht die Bestellmenge, das Problem ist die Produktionskapazität", sagte Spahns Sprecher.

> Merkel drängte auf EU-Beschaffung: Medienberichten zufolge hat Merkel Spahn davon abgehalten, mit drei EU-Partnern gesondert eine Impfstoff-Allianz zu bilden, um rascher agieren zu können. Merkel habe stattdessen eine Bestellung über die EU als Ganzes durchgesetzt. Seibert verteidigte das: "Das ist der Weg, zu dem wir stehen." Die Impfallianz sei von Anfang an offen für alle gewesen.

> Bislang nur wenig Geimpfte: Spahn spricht von 1,3 Millionen Impfdosen, die bis Ende 2020 geliefert wurden. Geimpft wurden nach Angaben seines Ministeriums 265.000 Menschen. Bis Ende der laufenden Woche ständen weitere 670.000 Impfdosen bereit.

> Pharmaindustrie verteidigt Regierung: Im Streit um den knappen Corona-Impfstoff springt die Pharmaindustrie der Bundesregierung zur Seite. "Die EU und auch die Bundesregierung haben sich nach unserer Kenntnis sehr rechtzeitig mit der Beschaffung von Impfstoffen auseinandergesetzt", sagte am Montag Hans-Georg Feldmeier, Vorsitzender des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie. Allerdings sei zum Zeitpunkt der Verhandlungen noch nicht absehbar gewesen, welcher Hersteller als erster einen Impfstoff entwickeln würde.