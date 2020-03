Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Professor Ulrich Battis (75, F.: dpa) ist Staatsrechtler an der Berliner Humboldt Universität. Der gebürtige Bergzabener war von 2009 bis 2017 Mitglied der renommierten Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz.

Bund und Länder verhängen drakonische Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie. Jetzt droht auch eine Ausgangssperre. Gehen die Einschränkungen der Grundrechte und Freiheitsrechte nicht zu weit?

Ohne Weiteres können die Grundrechte natürlich nicht eingeschränkt werden. Das Infektionsschutzgesetz ist besonderes Polizeirecht und Gesundheitsrecht. Da sind weitreichende Einschränkungen möglich. Die Maßnahmen des Bundes haben hier nur empfehlenden Charakter. Die Durchsetzung ist Sache der Länder und Kommunen. Die Gesundheitsämter übernehmen hier eine besondere Rolle.

Die Berliner Gesundheitssenatorin hat empfohlen, dass die Spielplätze nicht geschlossen werden.

Die Länder gehen unterschiedlich vor. In Berlin werden die Spielplätze nicht gesperrt, in anderen Ländern doch. Da werden in dem einen Land Gaststätten um 15 Uhr geschlossen, in anderen erst um 18 Uhr. Das liegt polizei- und ordnungsrechtlich im Ermessen der Länder. Da gibt es einen Entscheidungs-Spielraum. Der Bund empfiehlt, die Länder setzen es vor Ort um. Das ist ein vernünftiger Weg und ein Vorteil des Föderalismus. Das bietet auch Chancen. Die Kritik an den unterschiedlichen Vorgehensweisen ist überzogen.

Es wird bereits über Ausgangssperren beraten. Wäre das so einfach möglich?

Ja natürlich. Jetzt werden ganz viele Grundrechte eingeschränkt werden müssen. Es gibt bereits in Berlin und anderswo Einschränkungen des Demonstrationsrechts und der Versammlungsfreiheit. In der Hauptstadt dürfen sich nicht mehr als 50 Personen versammeln. Die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ist eingeschränkt, wenn die Universitäten geschlossen sind. Es ist völlig klar, dass es in einer solchen Notlage Einschränkungen geben kann und muss.

Betroffene könnten beim Bundesverfassungsgericht klagen…

Eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen die Einschränkung der Grundrechte hätte keine Chance. Das Notfallkonzept ist zwingend, verhältnismäßig und sehr einleuchtend. Es gibt keinen Impfstoff gegen das Virus. Es geht darum, die Pandemie zu verlangsamen und zu bremsen. Dieses Notfallkonzept wird auch in Karlsruhe akzeptiert. Es geht darum, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die Politik entscheidet und ist dann auch verantwortlich. Natürlich muss man sich vor Überreaktionen hüten.

Was geschieht, wenn der Bundestag wegen der Corona-Epidemie und erkrankten Abgeordneten nicht mehr arbeitsfähig und beschlussfähig wäre?

Seit 1969 gibt es im Grundgesetz die Notstandsverfassung. Das sind mehrere Verfassungsartikel, die genau diesen Fall regeln, damit die Funktionsfähigkeit des Parlaments erhalten bleibt. Da geht es um den äußeren Notstand und den Verteidigungsfall. Man könnte das auch für den inneren Notstand einrichten. Statt des Bundestages wäre ein kleineres Parlament denkbar. In der Praxis wird es das Pairing geben. Wenn ein Teil einer Fraktion ausfällt, werden Abgeordnete anderer Fraktionen wegbleiben. Ich sehe nicht die Gefahr, dass der Bundestag nicht arbeiten kann. Notfalls kann man die Geschäftsordnung des Bundestages ändern.