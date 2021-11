Von Klaus Welzel

Heidelberg. Wieso hat Japan so eine niedrige Inzidenz, während Österreich in den Lockdown geht? Darüber spricht der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, Hans-Georg Kräusslich, in der 71. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Hoffnungen setzt er auch in einen neuen Totimpfstoff.

Prof. Kräusslich, die Ständige Impfkommission will jetzt eine "Booster"-Impfung für alle über 18 empfehlen. War das überfällig?

Es ist ja so, dass es schon einige Zeit so gemacht wird und Politik und Ärzte genau das raten. Insofern zieht die Stiko jetzt nach.

Wieso hat das so lange gedauert?

Die Stiko hat die Aufgabe, sich sorgfältig mit Nutzen und Risiken auseinanderzusetzen. Das tut sie sehr gewissenhaft. Allerdings waren andere Länder, wie Israel und die USA, ebenfalls gründlich, aber deutlich schneller. Insofern kann ich nicht sagen, warum es bei uns länger gedauert hat.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 71: Wieso Japan kaum Infektionen hat und in Österreich der Lockdown kommt Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Beim RNZ-Forum am Dienstag haben Sie gesagt, im Frühjahr gebe es in Deutschland nur noch Geimpfte oder Genesene. Was ist denn an diesem Winter anders als am letzten?

Gemeint war: Wenn wir weiterhin einen ungebremsten exponentiellen Anstieg haben und bundesweit Zahlen wie aktuell in Sachsen und Ostbayern mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.500 und mehr, könnte die Durchseuchung der Bevölkerung insgesamt bis zum Frühjahr erfolgen. Wenn wir uns dagegen richtig verhalten, gehen die Zahlen auch wieder runter. Was ist anders? Wir haben die Deltavariante, die wesentlich ansteckender ist. Wir haben mehr Kontakte, wir passen weniger auf. Ich sprach es neulich schon an: Die Atemwegsinfektionen insgesamt sind wieder so hoch wie vor Corona.

Wir haben einen stabilen Anteil an Menschen, die sich nicht impfen lassen: Haben sich da die Argumente in den letzten Monaten eigentlich gewandelt?

Nein. Im Wesentlichen sind es weiterhin drei Punkte: Die Furcht vor noch nicht erkannten Nebenwirkungen. Dann die Sorge, dass der Impfstoff nicht ausreichend wirksam sei. Das kann man anhand von Studien widerlegen. Der dritte Grund ist die Einstellung, man habe selbst nichts zu befürchten. Das stimmt aber nicht.

Und bezüglich der Nebenwirkungen?

Die Nebenwirkungen kennen wir. Wir wissen, dass es keine Spätfolgen gibt, weil der Impfstoff nach kurzer Zeit wieder aus dem Körper verschwunden ist. Weltweit wurden inzwischen über 7,5 Milliarden Impfungen gegeben. Seltene Nebenwirkungen hat man erkannt: Sinusvenenthrombosen bei Astra-Zeneca oder die Herzentzündungen bei Moderna bei jungen Menschen. Deshalb hat man die Empfehlungen entsprechend geändert. Aber es bleiben sehr seltene Nebenwirkungen. Viele machen den Fehler, aus der statistischen Wahrscheinlichkeit ihr persönliches Risiko einer Corona-Infektion abzuleiten. Man wird aber als Einzelperson entweder krank oder nicht krank. Da hilft mir die Statistik nicht.

Jetzt befindet sich ein so genannter Totimpfstoff auf dem Weg zur Zulassung. Vermuten Sie, dass das die Impfskeptiker beruhigt, weil dieses Verfahren altbekannt ist?

Die Zulassung halte ich für wahrscheinlich. Die Studien zeigen ähnliche Wirksamkeit und die gleichen Nebenwirkungen wie bei den mRNA-Impfstoffen. Der Totimpfstoff hat den Vorteil, dass er überall auf der Welt leichter produziert und verteilt werden kann. Er kann daher für die globale Versorgung – und das ist ja das Ziel von Novavax – einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich eher damit impfen lassen, weil es diese Art von Impfstoff schon länger gibt. Und wenn das erreicht würde, ist es auch gut, aber es dauert noch etwas bis zur Zulassung.

Wie sinnvoll ist es eigentlich, die Antikörper bestimmen zu lassen, bevor man sich die Auffrischungsimpfung holt?

Das ist in aller Regel nicht sinnvoll. Auch bei Tetanus und anderen Impfungen macht man das nicht, sondern hält sich an die vorgegebenen zeitlichen Abstände. Antikörper immer zu bestimmen, wäre aufwändig, teuer und hilft nicht wirklich, weil wir derzeit die schützenden Antikörper nicht sicher bestimmen können. Sinnvoll ist es dagegen bei Menschen, die kein funktionierendes Immunsystem haben. Ein Beispiel wäre Colin Powell, der frühere US-Außenminister, der eine Krebserkrankung der Zellen hatte, die Antikörper herstellen. Deshalb hatte er trotz Impfung wohl keinen Schutz und ist an der Erkrankung gestorben. Bei solchen Patienten will man wissen, ob sie überhaupt Antikörper machen, bei sonst Gesunden ist es unnötig.

Die Inzidenzwerte sind übers Land sehr unterschiedlich verteilt: Schleswig-Holstein meldet niedrige Zahlen, Sachsen oder Thüringen sehr hohe – liegt das ausschließlich an der jeweiligen Impfquote?

Nicht ausschließlich, aber zum Großteil schon. Sachsen ist bei den Impfungen Schlusslicht mit 56 Prozent Geimpften, in Schleswig-Holstein sind es 72 Prozent. Wenn man das in absolute Zahlen umrechnet, sind in Sachsen bei einer Bevölkerung von vier Millionen 1,7 Millionen Menschen nicht geimpft, in Schleswig-Holstein sind es 800.000 von drei Millionen. Und bei den Jüngeren ist es noch ausgeprägter: In Sachsen sind nur 27 Prozent der 12- bis 18-Jährigen geimpft, in Schleswig-Holstein fast 60 Prozent, bei den 18- bis 60-Jährigen sind es in Sachsen 58 Prozent, in Schleswig-Holstein über 80 Prozent. Wenn man dann noch sieht, dass die Jüngeren derzeit am meisten infiziert sind ...

Sind die Österreicher auch solche Impfmuffel – anders als etwa Spanier oder Dänen?

Es wäre zu einfach zu sagen, dass es nur die Impfquote ist. Österreich hat in etwa die gleiche Impfquote wie wir – rund 65 Prozent, bei uns sind es 67. Spanien ist mit am besten in Europa: über 80 Prozent auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Dann hängt es auch vom einzelnen Impfstoff ab und vom Zeitpunkt der Impfung: England hat vor allem Astra-Zeneca geimpft und schon sehr früh, da sieht man den Abfall der Wirksamkeit früher. Außerdem ist es zum Beispiel in Israel und Spanien derzeit noch warm, die Menschen sind viel im Freien, bei uns sind sie drinnen, die Kontakte fallen anders aus. Also: Es ist eine Mischung aus den Faktoren Impfquote, Zeitpunkt der Impfung, Art des Impfstoffs und Art der Kontakte.

Und kann man denn sehr, sehr niedrigen Zahlen aus Japan glauben – die Inzidenz liegt schließlich unter 1?

Japan hat extrem niedrige Zahlen, die Impfquote liegt ungefähr so hoch wie in Dänemark. Wir hatten das schon einmal in einer frühen Phase, in der Japan ebenfalls niedrige Werte aufwies. Damals hatte ich ein Gespräch mit der deutschen Botschafterin in Japan. Die Maßnahmen waren nicht dramatisch anders, als bei uns. Aber das grundlegende Verhalten der japanischen Gesellschaft macht wohl einen Unterschied: Es gibt dort eine starke gesellschaftliche Solidarität mit Rückzug ins Private und wenig Kontakten. Vielleicht wurde dieses Verhalten durch den starken Anstieg im Sommer während der Olympischen Spiele wieder verstärkt.