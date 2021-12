Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Anne Spiegel, 41, ist die neue Bundesfamilienministerin. Die RNZ traf sie am Rande ihres Besuchs der Kinderimpfstraße in Patrick-Henry-Village. Ihr wichtigstes Vorhaben im neuen Amt: Der Aufbau der neuen "Kindergrundsicherung", die künftig eine Vielzahl von Leistungen zusammenfassen soll – in einen Festbetrag für alle Kinder und einen je nach Einkommen gestaffelten Zusatzbetrag.

Frau Spiegel, Sie werben dafür, dass sich möglichst viele Kinder impfen lassen. Warum so offensiv?

Ich will Eltern nichts vorschreiben. Ich äußere meine Haltung. Vor allem appelliere ich, dass Familien sich informieren und beraten lassen. Es ist sehr wichtig, die Angebote, die dankenswerter Weise aufgebaut worden sind, in Anspruch zu nehmen.

Die Stiko rät es bislang nur vorerkrankten Kindern. Warum kann man es dabei nicht erst einmal belassen?

Die Stiko gibt eine Orientierung. Ich habe auch Verständnis dafür, dass viele Eltern noch Fragezeichen haben. Genau dafür sind die Beratungsangebote ja wichtig. Für die Eltern und Familien, die sich schon entschieden haben, bin ich froh, dass die Länder nun schnell eine Infrastruktur aufgebaut haben, damit die ihre Kinder impfen lassen können.

Bürden wir den Kindern die Eindämmung der vierten Welle auf, weil es die Erwachsenen nicht hinbekommen?

Nein, überhaupt nicht. Wir geben Familien die Möglichkeit, die einen Schutz für die Kinder und die Familie möchten – es leben ja manchmal auch mehrere Generationen unter einem Dach. Dafür ist das gut. Aber es gilt, und das ist auch mein Appell: Wir werden die Pandemie nur bekämpfen können, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Da sind vor allen Dingen Erwachsene gefragt, sich impfen und boostern zu lassen.

Sind Kinder bislang die großen Verlierer dieser Pandemie?

Meine Wahrnehmung ist schon, dass Kinder und Jugendliche ganz besonders darunter leiden. Ich habe mir als Bundesfamilienministerin vorgenommen, dass wir bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, immer den Blick darauf haben: Was macht das mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien? Das kam in der Vergangenheit zu kurz.

Die Krankenkassenreports haben gerade gezeigt, wie stark Depressionen, Drogenexzesse oder Übergewicht als Nebenwirkungen der Lockdowns zugenommen haben. Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Wir haben im Ministerium ein "Corona-Aufholpaket" geschnürt in Höhe von einer Milliarde Euro, speziell für Angebote für Kultur, Bewegung und Sport. Ja, da gibt es viel Aufholbedarf. Ich bin aber auch froh, dass sich Bund und Länder einig sind, dass man erst als allerletztes über die Schließung von Schulen und Kitas spricht, und nicht wie in der Vergangenheit als erstes. Schulen und Kitas sollten auch deshalb so lange wie möglich offenbleiben, weil es nicht nur ums Lernen geht. Das ist Alltagsstruktur. Kinder und Jugendliche brauchen den Kontakt zu Gleichaltrigen!

Ihr Ministerium wurde zuletzt im Zweitjob von der Justizministerin mitgeführt. Wurde das seinem Stellenwert gerecht?

Es war ja immer klar, dass das eine Interimsmaßnahme ist, bis eine neue Regierung im Amt ist. Ich habe übrigens selbst einmal in Rheinland-Pfalz über mehrere Monate zwei Ministerien übernommen. Solange das ein überschaubarer Zeitraum ist, ist das nachvollziehbar. Wichtig ist jetzt, nach vorne zu schauen.

In welchem Zustand haben Sie ihr das Haus vorgefunden?

Ich bin in ein hoch motiviertes Ministerium gekommen, das sich viel vorgenommen hat für die nächsten vier Jahre. Im Koalitionsvertrag stehen wunderbare Projekte und Maßnahmen. Ich freue mich sehr darauf, da jetzt richtig loszulegen.

Was wird Ihr wichtigstes Projekt sein?

Da gibt es viele! Aber das wichtigste ist sicherlich die Kindergrundsicherung. Das ist eine Kampfansage an die Kinderarmut. Zum einen machen wir es den Familien leichter. Es gibt im Moment etwa 150 familienpolitische Leistungen. Da blickt keiner mehr durch. Zum anderen soll der Antrag automatisch mit der Geburt eines Kindes, unbürokratisch und digital funktionieren. Und es wird ein deutlich höherer Betrag sein, sodass wir Kinder und Familien aus der Armut holen können.

Die Linkspartei nennt es "Hartz IV unter anderem Namen".

Das kann ich so überhaupt nicht teilen. Ich habe als Landesministerin lange dafür gekämpft. Das ist für mich der logische nächste Schritt, wenn wir etwas gegen Kinderarmut tun wollen. Das bisherige Rumdoktern an einem System, das überhaupt nicht gut organisiert ist, hat einfach keinen Effekt. Jetzt werden wir es ganz neu aufstellen.