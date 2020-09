Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Gabriel Felbermayr (44) ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.

Herr Felbermayr, die EU-Finanzminister wollen bei ihrem Treffen in Berlin den Weg ebnen, um die EU aus der Corona-Krise zu führen. Ist dafür eine ausreichende Basis geschaffen?

Die EU hat mit ihren Maßnahmen eine Art Sicherheitsnetz gespannt: Länder, die selbst keinen guten Zugang zu den Finanzmärkten haben oder diesen verlieren, können sich so leichter verschulden. Nur: das Geld rufen die Mitgliedsländer kaum ab, weil die Europäische Zentralbank die Zinsen auch in den Ländern mit geringer Bonität so niedrig hält, dass sich der Gang nach Brüssel politisch nicht auszahlt. Dann bleiben am Ende nur die Zuwendungen aus dem Wiederaufbauplan, die 390 Milliarden Euro. Diese schaffen sicher die Erwartung, dass bald ein großer Schub von öffentlichen Investitionen kommt. Das treibt die Konjunktur schon jetzt etwas an. Das große Problem ist hier aber, dass die tatsächliche Auszahlung der Gelder frühestens Anfang nächsten Jahres erfolgen kann, und das Gros der Mittel erst viel später folgt; dann ist wahrscheinlich schon ohne das Geld aus Brüssel in den meisten Ländern ein Aufschwung in Gang.

Finanzminister Olaf Scholz sieht die EU mit den Beschlüssen zur gemeinsamen Kreditaufnahme und eigenen Steuerquellen vor einem Entwicklungssprung. Wie sehen Sie das?

Die EU kann Stabilisierungspolitik nicht. Dazu wurde sie nicht mit den richtigen Instrumenten ausgestattet. Damit die EU in einer Krise schnell und quasi automatisch helfen kann, braucht es vor allem ein größeres EU-Budget, vielleicht von vier Prozent des BIP, das in Krisen kreditfinanziert werden kann, und das über den Zyklus hinweg ausgeglichen wird, während die Anweisungen der Länder an die dortigen Steuereinnahmen geknüpft sind. In einer Krise fallen dann die Überweisungen nach Brüssel während die Auszahlungen konstant bleiben.

Was halten sie vom Streit in der EU über eine gemeinsame Digitalsteuer, eine Finanztransaktionssteuer, über eine CO2-Besteuerung an der Grenze?

Die EU braucht technisch gesehen keine eigene Steuer. Sie kann nach einem festen Schlüssel Anteile aus nationalen Steuern erhalten. Schon gar nicht sollte sie explizit Ausländer ins Visier nehmen, zum Beispiel die US-Internetkonzerne oder die ausländischen Emittenten von CO2. Das schafft mit Sicherheit große Konflikte bei geringem Aufkommen. Ich bin für eine gerechte Besteuerung internationaler Konzerne, und auch für eine verträgliche Form des CO2-Grenzausgleichs. Nur müssen wir das diskriminierungsfrei hinkriegen.

Warum geht es beim Thema Steuerdumping und dem Kampf gegen Steuervermeidung von internationalen Konzernen so langsam voran?

Es ist das Geschäftsmodell mancher EU-Mitglieder, mit niedrigen Steuersätzen internationale Konzerne anzuziehen. Ohne die gewährten Steuerprivilegien wären Irland, Malta oder auch Luxemburg nur halb so attraktiv. Daher wehren sie sich gegen Vorschläge, wie zum Beispiel einen Mindeststeuersatz. Außerdem ist gar nicht so klar, dass einheitliche Steuersätze wirklich so viel besser sind: dann verlieren die heutigen Steueroasen ihr Business Model und bräuchten wahrscheinlich Fiskaltransfers aus Brüssel. Und der Steuerwettbewerb hat ja einen Vorteil: er verhindert, dass die Finanzminister zu ungeniert zulangen, weil ihnen sonst die Unternehmen abwandern.

Die Gefahr eines ungeordneten Brexit steht wieder im Raum. Sollte die EU den ungeordneten EU-Ausstieg des Vereinigten Königreichs riskieren?

Es war von Anfang an eine Torheit, dass die EU unbedingt das Scheidungsabkommen und das danach kommende Freihandelsabkommen getrennt verhandeln und ratifizieren wollte. Die Briten waren da immer dagegen, zu Recht. Die Themenblöcke sind aus engste miteinander verbunden, was das Beispiel der zollrechtlichen Behandlung Irlands zeigt. Dieser Konstruktionsfehler sollte behoben werden, aber dafür braucht es Zeit. Die Briten wollen aber keinesfalls verschieben. Die vielen roten Linien machen den Lösungsraum sehr, sehr eng. Der harte Brexit wird leider wahrscheinlicher.