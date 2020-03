Von Andreas Herholz und RNZ

Berlin/Heidelberg. Die Bundesregierung plant im Kampf gegen die Corona-Epidemie weitere umfassende Maßnahmen, die mit den Ländern abgestimmt sind und bundesweit gelten sollen. Um 18 Uhr trat Kanzlerin Angela Merkel vor die Kameras und kündigt einschneidende Einschränkungen an, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. "Es ist etwas Außergewöhnliches", sagte Merkel am Montag angesichts der bereits über 6500 Infizierten in Deutschland mit ernster Miene. "Etwas, was einmalig ist, etwas, was wir in 70 Jahren Bundesrepublik noch nicht tun mussten, aber jetzt tun müssen". Ein Überblick:

> Keine Urlaubsreisen mehr ins In- und Ausland für die Deutschen. An fast allen Grenzen gibt es Kontrollen; Berufspendler dürfen weiterfahren. Bundesweit dürfen Hotels und andere nicht mehr an Touristen vermieten.

> Wer alles schließen muss: Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen. Gleiches gilt für Bordelle. Auch der Kulturbetrieb ruht ebenso wie der Sportbetrieb. Öffentliche und private Sportstätten sowie Spielplätze werden geschlossen. Dies gilt auch für Schwimmbäder und Fitnessstudios. Verboten werden zudem Gottesdienste in Kirchen. Moscheen und Synagogen ebenso wie Veranstaltungen und Zusammenkünfte in Sport- und Freizeiteinrichtungen.

> Gesundheitseinrichtungen: Für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Rehaeinrichtungen gelten strenge Besuchsregelungen.

> Schulen, Unis, Kitas geschlossen: Es bleibt bis auf weiteres bei der Schließung von Unis, Schulen und Kitas.

> Sperrzeiten von 18 bis 6 Uhr: Restaurants und Speisegaststätten sollen nur noch von 6 Uhr bis 18 Uhr öffnen dürfen – in einer aktuellen Landesverordnung für Baden-Württemberg vom Montag ist dies noch nicht vorgesehen. Dafür gibt es Abstandsregeln und eine Begrenzung der Gästezahl. In Heidelberg dürfen Restaurants gar keine Gäste mehr bewirten, aber Speisen zum Mitnehmen anbieten.

> Diese Geschäfte bleiben geöffnet: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Großhandel, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Banken, Tankstellen, Garten- und Baumärkte, Postfilialen, Frisöre, Waschsalons, Geschäfte für Tierbedarf und Zeitungskioske. Außerdem dürfen Lieferdienste weiter ihr Geschäfte betreiben. Für diese Gewerbe wird das Sonntagsverkaufsverbot aufgehoben. Allerdings soll es Hygiene-Auflagen geben, der Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden werden. Handwerker können weiter arbeiten

> Wie lang gelten die Beschränkungen? Das bleibt offen. "Wir kommen desto schneller durch diese Phase hindurch, je mehr sich jeder einzelne an dieses Auflagen und an diese Regelungen hält", fordert Merkel von den Bürgern Disziplin und Solidarität. Die baden-württembergische Verordnung gilt vorerst bis zum 15. Juni und kann vom Sozialministerium einfach verlängert werden.

> Appell des Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier wandte sich gestern an die Bundesbürger: "Suchen und nutzen Sie andere Wege, um zu kommunzieren, zu arbeiten und einander zu helfen", appellierte das Staatsoberhaupt und forderte, die Verbote einzuhalten.

> Deutsche sitzen im Ausland fest: Mehrere Tausend Deutsche sitzen derzeit wegen Reisebeschränkungen anderswo fest. Vor allem in der Türkei, Marokko, Indonesien und den Philippinen.

> Dax stürzt unter 9000 Punkte: Am Aktienmarkt hat sich der Ausverkauf zum Wochenbeginn fortgesetzt. Zum Handelsende ging es für den Dax um 5,31 Prozent auf 8742,25 Punkte nach unten.

> Auch Ärzte infiziert: Im Heidelberger Universitätsklinikum haben sich fünf Ärzte infiziert. Sie befinden sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Bis zum frühen Nachmittag wurden in Stadt und Rhein-Neckar-Kreis weitere 21 Personen positiv getestet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 111. Im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village gab es bisher sieben positive Tests.

> Freudenberg: Beim Weinheimer Mischkonzern Freudenberg gibt es zwei bestätigte Erkrankungen. Das Unternehmen reagierte mit drastischen Gegenmaßnahmen.

> Leimen stundet Steuern: Die Große Kreisstadt Leimen unterstützt ihre Gewerbetreibenden. Oberbürgermeister Hans Reinwald hat am Montag beschlossen, anstehende Steuerzahlungen auf Antrag zinslos zu stunden.