Von Michael Abschlag

Heidelberg. Marcus Hernig ist Sinologe und Autor. Er lebt in Shanghai und Hallenberg (Sauerland).

Herr Hernig, es wird viel über die "neue Seidenstraße" diskutiert. Was bedeutet sie für Europa?

Zunächst einmal ist es eine Herausforderung. Zum ersten Mal bestimmt ein Land, das kein europäisches oder westliches ist, die Weltordnung mit. Über 500 Jahre lang waren es die Europäer gewohnt, dass sie das Schicksal der Welt bestimmen. Nun baut zum ersten Mal eine nicht-westliche Nation ein Konstrukt auf, das von Osten nach Westen geht. Damit haben viele Leute hier Probleme. Allerdings ist in letzter Zeit von Europa und den USA relativ wenig Neues ausgegangen. Dass jetzt die Chinesen aktiv sind und auch Regionen in Asien und Afrika einbinden, darin steckt eine Chance.

Aber birgt das Projekt nicht auch Risiken für andere Länder?

Es gibt natürlich das Risiko, dass sich Staaten hoch verschulden, aber das ist nichts Neues. Und natürlich gibt es die Gefahr von Abhängigkeiten. Das zeigt das Beispiel Sri Lanka: Weil die dortige Regierung einen Kredit nicht in einer bestimmten Zeit zurückzahlen konnte, hat China sich als Entschädigung den Hauptteil an dem Hafen gesichert, den sie finanziert hat, und sich das Recht vorbehalten, ihn für 99 Jahre zu pachten. Da schrillen natürlich die Alarmglocken: Für 99 Jahre hat damals Großbritannien Hongkong, genauer die New Territories, gepachtet. Im Prinzip machen die Chinesen jetzt genau das, was die Europäer im 19. Jahrhundert bei ihnen gemacht haben. Das erzeugt viel Unmut und ist meiner Meinung nach ein geopolitisch sehr unkluger Schachzug.

Derzeit profitiert China stark vom Rückzug der USA. Wird es Amerika als globale Supermacht ablösen?

Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber die USA ziehen sich tatsächlich in vielen Bereichen zurück, in denen sie einmal sehr dominant waren. Ein Beispiel ist der Iran: Unter dem Schah war das Land noch dominiert von den USA. Inzwischen haben sich die Amerikaner und zunehmend auch die Europäer dort wirtschaftlich zurückgezogen. Bei mir im Sauerland gibt es etwa einen Felgenhersteller, der Weltmarktführer ist und dessen Produkte man auch im Iran findet. Aber das nimmt ab, und damit werden die Chinesen zum Hoffnungsträger: Wenn sich der Westen zurückzieht, treten sie auf den Plan. Wenn sie dort eine Eisenbahn bauen, finden die vielen jungen Ingenieure und Techniker, die es dort gibt, einen Job und eine Perspektive.

Stellen denn nicht politische Unfreiheit, soziale Spannungen oder das Stadt-Land-Gefälle Hindernisse für Chinas Entwicklung dar?

Nun ja, China hat immer schon mit Ungleichheit gelebt, auch wenn es sich heute kommunistisch nennt. Es gibt in China ein großes Stadt-Land-Gefälle und ein ebensogroßes Ost-West-Gefälle. Die "neue Seidenstraße" war anfangs vor allem dadurch motiviert, dass man versuchte, die ländlichen Regionen an einen neuen Markt anzubinden, der unter chinesischer Führung in Zentralasien entstehen soll. Im Grunde war das eine Art Marshall-Plan für den armen Westen des Landes. Das Problem aber, dass der Westen dem Osten sehr stark hinterherhinkt, ist bisher noch nicht behoben.

Lange gab es die Hoffnung, mit dem Kapitalismus würde auch die Demokratie in China Einzug halten. Das hat sich nicht erfüllt. Woran liegt das?

Da ist man von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Wir denken immer, dass Handel automatisch zu einer Öffnung der Gesellschaft führt. Das ist aber nicht der Fall. China hat es verstanden, Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, Stück für Stück auf der Basis eines planwirtschaftlichen Systems allmählich das freie Spiel der Marktkräfte wieder zuzulassen - ohne aber den Menschen politische Freiheiten einzuräumen. Das ist von oben bestimmt worden, und das war in China schon immer so. Es fehlt in China auch die liberale Tradition, die wir im Westen haben. Stattdessen fügt man sich lieber ein in ein großes Ganzes.

Glauben Sie, dass sich das irgendwann ändern wird - etwa durch Einflüsse aus dem Westen?

Die westlichen Einflüsse sind langfristig nicht zu unterschätzen. Es kann aber auch das Gegenteil passieren: dass sich der Westen verändert. Es kann passieren, dass wir unsere gewohnten Gesetze und Strukturen und unsere Demokratie anderen Zielen unterordnen. Ich glaube, wir erleben gerade einen sehr spannenden Widerstreit zwischen dem ökonomisch erfolgreichen chinesischen Modell und unserem westlichen Modell. Es ist noch nicht entschieden, wie das ausgeht.

Info: Marcus Hernig liest heute um 19 Uhr im Völkerkundemuseum Heidelberg aus seinem Buch "Die Renaissance der Seidenstraße".