Nach dem Wettstreit von (v.l.) Röttgen, Merz und Laschet startete JU-Chef Kuban (vorne) per Buzzer eine Mitgliederbefragung. Das Ergebnis kommt in zwei Wochen. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Elf Kameras kreisen um die Kandidaten, gewaltige Scheinwerfer setzen sie hinter den drei Rednerpulten vor einer großen Videowand im Allianzforum am Brandenburger Tor in Berlin Mitte ins richtige Licht. Das Publikum, der Parteinachwuchs, ist daheim auf dem Sofa am Handy oder Tablet, wird zugeschaltet, zeigt mit Emojis Zustimmung oder Ablehnung. Die Junge Union hat die drei Bewerber zum "Pitch" eingeladen, und die sind gekommen, um sich den 70.000 Mitgliedern via Soziale Netzwerke und TV-Übertragung zu präsentieren.

Es ist der erste direkte Wettstreit von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dem früheren Chef der Unions-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen. Doch wer sich einen offenen Schlagabtausch, echte Kontroversen und einen Wettbewerb der Ideen erhofft hatte, der wurde enttäuscht. Friedlich, freundlich, routiniert spulen die Drei ihr Programm ab. Zwei Moderatoren geben Stichworte, achten auf die Redezeit und führen Regie. Fünf Minuten Eingangsstatement für jeden, ein paar Fragen der Zuschauer und ein kurzes Fazit, dann gibt JU-Chef Tilman Kuban per Buzzer den Startschuss für eine Mitgliederbefragung.

Weit oben auf der Agenda dieses Abends steht neben der Pandemie das Thema Digitalisierung. Deutschland muss hier aufholen, ein Digitalministerium muss her, da sind sich die Kontrahenten einig. Bildung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und Rente und nicht zuletzt die Zukunft und das Profil der Volkspartei CDU, so die Themen, die beim Parteinachwuchs ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Armin Laschet gibt am Samstagabend die Rolle des erfahrenen Ministerpräsidenten und erfolgreichen Krisenmanagers, der die Politik der Mitte Angela Merkels verteidigt und fortsetzen, die Gesellschaft zusammenhalten, versöhnen statt spalten will.

Friedrich Merz übernimmt die Rolle des Wirtschaftsexperten, der für eine ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft und eine Technologieoffensive eintritt, sich zu Europa bekennt und die Lasten von heute nicht den jüngeren Generationen mehr aufbürden will. "Dieses Land ist zu langsam geworden, zu träge geworden", will Merz aus Tempo drücken.

Und Norbert Röttgen versucht, in der Rolle des Erneuerers zu punkten. Nicht nur bei der Digitalisierung hinke Deutschland hinterher. "Wir können nicht einfach nur stehenbleiben. Wir brauchen ein Projekt der Moderne", fordert er einen Aufbruch. Und auch die Partei müsse moderner, jünger und weiblicher werden. Die CDU müsse anders werden, wenn sie Volkspartei bleiben wolle. Röttgen, der Außenseiter, nutzt seine Chance, liegt in einer Blitzumfrage in den Sozialen Netzwerken am Ende gar vorn.

Glaubt man allerdings den jüngsten Meinungsumfragen, dann liegen nicht die drei Kandidaten, sondern Gesundheitsminister Jens Spahn und Markus Söder in der Wählergunst vorn. Die Mehrheit der Befragten würde CDU-Mann Spahn gerne als CDU-Chef und CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidat der Union sehen. Spahn unterstützt allerdings die Bewerbung von Laschet, und Söder hat wiederholt erklärt, dass sein Platz in Bayern sei.

Eigentlich hatten sich die drei CDU-Bewerber und das Adenauerhaus das Rennen um den Parteivorsitz ganz anders vorgestellt. Eine Serie von Regionalkonferenzen mit vollen Sälen, vielen Mitgliedern und Aufbruchstimmung – so war es gewünscht gewesen. Doch das Corona-Virus ändert alles. Auch der mit Spannung erwartete Parteitag und die entscheidende Wahl dürften mit Abstands- und Hygieneregeln ganz anders ablaufen als bisher gewohnt. "Mit Begeisterung den Saal rocken" und die Wahl gewinnen, wie mitunter in der Vergangenheit, das werde diesmal nicht gehen, verweist Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus auf die besonderen Umstände in Zeiten der Pandemie.

Ob am 4. Dezember im Corona-Risikogebiet Stuttgart angesichts der steigenden Corona-Zahlen überhaupt die 1001 Delegierte wie geplant zusammenkommen können? Im Berliner Adenauerhaus werden bereits Alternativen entwickelt, heißt es.