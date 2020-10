Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. "Eine Entscheidung gegen die CDU-Basis" sei das und eine gegen ihn und seine Kandidatur, kritisiert Friedrich Merz den Beschluss, noch bevor er gestern Morgen offiziell ist. Der für den 4.Dezember in Stuttgart geplante Bundesparteitag der Christdemokraten und die Wahl des neuen Vorsitzenden werden wegen der Corona-Lage erneut verschoben. Darauf haben sich gestern Vorstand und Präsidium einstimmig verständigt. Doch der frühere Fraktionschef Merz, der sich um das Amt des Parteichefs bewirbt, übt scharfe Kritik an der Entscheidung und geht hart mit der CDU-Führung ins Gericht. "Es gibt beachtliche Teile des Parteiestablishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde", erklärte er und sieht sich als Opfer einer Intrige, vermutet hinter der Absage des Parteitags ein Komplott. "Es läuft seit Sonntag der letzte Teil der Aktion ‚Merz verhindern‘ in der CDU", so der CDU-Politiker am Abend auf Twitter. Dies geschehe "mit der vollen Breitseite des Establishments hier in Berlin", klagt er und wettert gegen die Parteispitze. Unter den Mitgliedern herrsche darüber blankes Entsetzen. Merz attackiert offen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich auch um den CDU-Vorsitz bewirbt. Er habe "klare Hinweise" darauf, dass Laschet die Devise ausgegeben habe, "er braucht mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern". Es gebe für die Verschiebung des Parteitags "offensichtlich Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben", erklärte er.

Merz gilt derzeit als Favorit im Rennen um den Vorsitz. Von der erneuten Verschiebung könnten die Konkurrenten profitieren; sie gewinnen Zeit. Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte deutlich auf die Kritik. "Es ist jetzt nicht die Stunde des Taktierens oder für Spekulationen, was angeblich persönlich wem nützt", wies sie Merz’ Vorwürfe intern zurück.

Neben Merz bewerben sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen um den Parteivorsitz. Erst sollte ein Sonderparteitag im April stattfinden, dann der reguläre im Dezember die Entscheidung bringen. Jetzt wird es Anfang des kommenden Jahres – frühestens.

Stundenlang hatten die CDU-Spitzen gestern über das weitere Vorgehen beraten. Am Ende herrschte Einigkeit: Die aktuelle Lage lasse weder einen Präsenzparteitag noch eine dezentrale Alternative mit mehreren kleinen Treffen am 4. Dezember zu. Angesichts des Infektionsgeschehens sei dies nicht zulässig und angemessen, so CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. In der Partei gebe es den großen Wunsch nach einer Entscheidung über den Vorsitz. Auf der anderen Seite habe der Schutz der Gesundheit oberste Priorität.

Am 14. Dezember soll nun die Parteiführung entscheiden, ob der Parteitag Mitte Januar stattfinden kann. Wäre dies weiter nicht möglich, soll der Vorstand Mitte Januar erneut beraten. Dann könnte es eine digitale Alternative zur Präsenz der Delegierten geben. Digitale Wahlen sind derzeit rechtlich nicht möglich. Die Bundestagsfraktion soll prüfen, ob und wie die Gesetzeslage geändert werden kann. Zuletzt bliebe die Möglichkeit "eines digitalen Parteitages mit anschließender Briefwahl", so der Beschluss der CDU-Spitze.

Nicht nur Merz kritisiert die Beschlüsse. Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers – als Delegierter selbst stimmberechtigt – zeigte sich am Montag "bass erstaunt". Zwar hatte er selbst tags zuvor eine Verschiebung des Präsenztreffens gefordert und eine Wahl im kommenden Jahr für möglich gehalten. Der Zeitplan ist ihm nun zu vage. "Ich frage mich, ob jemand ernsthaft glaubt, dass die Lage dann im Februar oder März eklatant besser ist", so Lamers. Wenn ein Parteitag auf absehbare Zeit nicht möglich sei, sei es besser, gleich zur Briefwahl überzugehen. "Das geht, das ist auch rechtlich möglich", sagte Lamers im Gespräch mit der RNZ. Nun gingen wieder Monate ins Land. "Wann wollen wir denn einen Kanzlerkandidaten benennen?", fragt Lamers.