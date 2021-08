Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Am Anfang des Abends steht eine Stilfrage. Warum kann Armin Laschet nicht Kanzler, wird Olaf Scholz zu seinem CDU-Kontrahenten befragt. Dann soll sich der SPD-Spitzenkandidat über Laschet äußern. Und auch Annalena Baerbock, die Frontfrau der Grünen, wird vom Moderatorenduo aufgefordert, doch ein paar schlechte Worte über die Konkurrenz zu verlieren.

Die Antwort? "Ich glaube, dass das nicht der Stil ist, den wir in Deutschland pflegen sollten, das wir über die anderen sagen, was sie nicht können", stellt Scholz klar. Die Konkurrenten stimmen zu. Keine Schlammschlacht, aber sehr wohl energische Debatte – so die Linie bei diesem ersten "Triell" der bundesdeutschen TV-Geschichte, live gesendet am Sonntagabend von RTL. Zwei weitere Runden sollen bis zum 26. September, dem Wahltag, noch folgen.

Dabei stehen zumindest zwei in der Runde, die sich dringend beweisen müssen – während Scholz eher entspannt ins TV-Studio gekommen sein dürfte. Die Umfragen machen sowohl Laschet als auch Baerbock ordentlich Druck. Der CDU-Mann muss wieder in die Spur kommen, nachdem die Union Gefahr läuft, nicht einmal mehr stärkste Kraft bei der Bundestagswahl zu werden. Ein Lacher, ein Augenrollen an der falschen Stelle – solche Aussetzer kann er sich kaum erlauben. Und Baerbock muss dafür strampeln, dass sie nicht komplett fehlplatziert im "Triell" wirkt – scheint es doch gerade eher auf ein "klassisches" Kanzlerduell zwischen SPD und CDU hinauszulaufen. Die 40-jährige Grünen-Chefin: Nutz sie die Chance, um wieder als "kanzlerinnentauglich" zu erscheinen?

Zum Auftakt geht es, na klar, um die Außenpolitik und Afghanistan. "Ein Desaster des Westens", geht Laschet mit Wucht in die Debatte, auch "ein Desaster der Bundesregierung". Das Kalkül des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten: Scholz trägt als Minister im Bund Mitverantwortung. Kurz entspinnt sich ein Geplänkel um die passende Ausrüstung der Bundeswehr und die Verantwortung des Finanzministers und seiner SPD dabei. Der hält dagegen. "Faktisch falsch" seien die Vorwürfe. Ein Geplänkel innerhalb der "Großen Koalition".

Punkten kann hier höchstens Baerbock: ein "Desaster mit Ansage", so ihr Eindruck. "Sie haben innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung gestellt." Sie meint beide, SPD wie CDU – und verspricht eine "außenpolitische Haltung, die sich nicht ständig wegduckt, wenn es schwierig wird".

Danach geht es in die Innenpolitik: Ein munteres Hin und Her. Große Gemeinsamkeiten gibt es beispielsweise in der Corona-Politik. Eigentlich hoffen alle, so wird klar, auf eine erfolgreiche Impfkampagne. Die Pflicht will aber keiner fordern. Lockdowns will man vermeiden.

Zur Klimapolitik brechen hingegen erwartbare Konfliktlinien auf. Laschets Vorwurf an die Grünen: "Sie legen der Industrie Fesseln um die Füße". Baerbock an Laschet: "Offensichtlich haben Sie keinen Plan." Scholz nimmt die Mittelposition ein: Bisher sei zu wenig passiert, die CDU habe zu viele Vorschläge "torpediert" – man dürfe aber auch die Wirtschaft nicht überfordern.

Steuererhöhungen? Dass SPD und Grüne die planten, das empört zumindest Laschet. "Töricht" sei das. Baerbock gibt zu, sie wolle "Kinder aus der Armut holen". Scholz will zumindest starke Schultern etwas mehr belasten. Steuersenkungen für sehr hohe Einkommen? "Unfinanzierbar und aus der Zeit gefallen", so der SPD-Mann.

Und dann gibt es noch Dialoge, die zwar inhaltlich wenig bringen, aber als Zuschauer Spaß bringen. Etwa, als Laschet über Scholz schimpft: "Sie können nicht spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken." Er, grinsend: "Ich fand, dass ich klang wie Olaf Scholz" Laschet: "Sie machen doch jetzt Raute!"

Ob es bei den folgenden Runden auch so vergleichsweise friedlich bleibt?