Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin.Britta Haßelmann (58) ist Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen.

Frau Haßelmann, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will das Grundgesetz ändern, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments in der Corona-Krise zu erhalten. Was spricht dagegen?

Vieles. Denn Krisenzeiten sind nicht die Zeit für weitreichende Verfassungsänderungen. Gerade jetzt, wo wir so tiefeingreifende Einschnitte in unsere Freiheitsrechte erleben und weitreichende Maßnahmen beschließen, braucht es die öffentliche Debatte, Rede und Gegenrede und Transparenz von Entscheidungen im Parlament. Um die Arbeitsfähigkeit des Bundestages während der Corona-Pandemie zu sichern, haben wir zwischen den Fraktionen eine zeitlich begrenzte Änderung der Geschäftsordnung vereinbart und die Hürden für die Beschlussfähigkeit abgesenkt.

Ist der Bundestag denn in dieser Notsituation weiter voll handlungsfähig?

Auch in der Krise ist unser Parlament arbeitsfähig. In der letzten Sitzungswoche haben wir das gemeinsam mit den beschlossenen Gesetzespaketen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach den ersten Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen wird es jetzt um weitere notwendige Maßnahmen gehen. So braucht es jetzt ein klares Signal, gemeinsam und europäisch zu handeln und Corona-Bonds auf den Weg zu bringen. Wir sprechen uns dafür aus im Rahmen einer Pandemiewirtschaft konsequenter bei der Produktion von Schutzkleidung zu agieren und unbedingt arme Menschen bei notwendigen Hilfen in den Blick zu nehmen.

Die geplante Wahlrechtsreform lässt weiter auf sich warten. Droht jetzt ein XXL-Bundestag?

Die Zeit drängt und wir dürfen nichts unversucht lassen, in dieser Wahlperiode eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen. Wir haben einen fairen Vorschlag gemacht und sind bereit auf der Grundlage unseres personalisierten Verhältniswahlrechts mit den anderen Fraktionen Lösungen zu finden. Dafür muss aber insbesondere die CSU ihre Blockade endlich aufgeben. Vorschläge, die einseitig nur ihr Vorteile verschaffen, sind nicht akzeptabel.

Die Aufstellung der Bundestagskandidaten für die nächste Wahl läuft bereits. Ist da eine kurzfristige Lösung überhaupt noch möglich?

Wenn alle das wollen, ja. Und natürlich wäre auch eine Veränderung des Zuschnittes von Wahlkreisen noch möglich. Der Gesetzentwurf von Grünen, FDP und Linken liegt seit knapp einem halben Jahr auf dem Tisch – er trifft alle Fraktionen proportional gleich und hält am hoch akzeptierten personalisierten Verhältniswahlrecht fest.