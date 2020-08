Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Ulrich Battis (76) ist Staatsrechtler an der Berliner Humboldt-Universität. 2019 forderte er mit anderen Staatsrechtlern eine Verkleinerung des Bundestags.

Herr Battis, die Koalition hat sich auf Grundzüge auf dem Weg zu einer Wahlrechtsreform verständigt. Die Opposition lässt kein gutes Haar an diesem Modell. Wir fällt ihr Urteil aus?

Es ist mehr als überfällig, dass etwas geschieht. Dass jahrelang die Frage der Wahlrechtsreform von den Regierungsparteien aufgeschoben worden war, ist ein Skandal. Es gab Vorschläge der Opposition, die man einfach ignoriert hat, weil man sich selbst nicht einig war. Vor allem die CSU hat hier in der Koalition blockiert. Das geschah aus Gründen, die man gut nachvollziehen kann. Wenn ich der größte Abräumer bei den Direktmandaten bin, habe ich kein originäres Interesse daran, dass diese weniger werden. Auch die SPD hat sich dafür ausgesprochen, erst einmal nur ein Provisorium auf den Weg zu bringen. Die große Wahlrechtsreform soll es erst in der nächsten Legislaturperiode geben. Das halte ich auch für richtig. Da sind sich die Koalitionspartner einig. Wenn jetzt in kürzester Zeit noch weitergehende Vorschläge umgesetzt würden, wie sie die Opposition gemacht hat, hätte das Auswirkungen auf die Kandidatenauswahl, die bereits begonnen hat. Das wäre nicht unproblematisch, aber hinnehmbar. Insgesamt ist dieses Ergebnis jämmerlich wenig.

Am Ende gibt es womöglich wieder keine Einigung auf eine große Reform…

Die Gefahr besteht durchaus. Die Opposition sagt bereits, so geht es nicht. Man kann nur hoffen, dass sich die Vernunft am Ende durchsetzt und sich Koalition und Opposition verständigen. Alles, was bisher geschah, ist ein Trauerspiel und nicht geeignet, das Ansehen des Parlaments zu stärken. Das war absehbar.

Der Berliner Senat hat die für Samstag geplante Corona-Demonstration der Organisation "Querdenken" verboten. Es seien Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zu erwarten. Ist die Entscheidung mit dem Grundgesetz zu vereinbaren?

Die Versammlungsfreiheit ist nicht schrankenlos. Das steht schon in der Verfassung. Dort heißt es, dass es ein Recht gibt, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Bei der letzten Demonstration gab es bereits Zweifel an der Zuverlässigkeit der Veranstalter, die eine Phantasiezahl von 1,3 Millionen Teilnehmern verbreitet hatten. Dabei waren es gerade einmal 30.000, wie die Polizei festgestellt hat. Bei Demonstrationen geht es auch um die Erfüllung von Kooperationspflichten. Das gilt für die Polizei, das gilt aber auch für die Veranstalter. Nach den bisherigen Erfahrungen sind diese Demonstranten nicht friedlich. Wer geltende Vorschriften wie Abstand und Hygieneregeln bewusst nicht einhält und auch gegen Demonstrationsauflagen verstößt, der ist nicht friedlich. Die Forderung der Veranstalter, dass sich Journalisten anmelden müssen und nur mit Begleitung berichten sollen, ist anmaßend. Das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit und rechtswidrig. Das zeigt, wes Geistes Kind die Veranstalter sind.

Hätten strengere Auflagen und Beschränkungen nicht womöglich ausgereicht? Ist das Verbot der Demo verhältnismäßig?

Das kann jetzt noch rechtlich per Gericht im Eilverfahren geklärt werden. Aber ein solches Verbot einer Demonstration ist mitnichten von vornherein ausgeschlossen. Die Veranstalter müssten in einem gerichtlichen Verfahren glaubwürdig darlegen, dass sie etwaige Einschränkungen und Auflagen wirklich einhalten können.

Wäre eine Verlegung der Demo raus aus dem Zentrum und der Nähe zum Regierungsviertel nicht eine sinnvolle Alternative?

Da bin ich ganz anderer Meinung. Die Corona-Maßnahmen sind eine ganz zentrale politische Frage. Bund, Länder und Wissenschaft geben hier aktuell ein ziemlich verwirrendes Bild ab. Die Corona-Beschränkungen sind ja zum Teil Eingriffe in die Grundrechte. Die Frage, wie es nach Corona weitergehen soll, ist ein entscheidendes politisches Thema. Da ist ein Versammlungsort nahe von Regierung und Parlament angemessen. Man kann die Demonstranten nicht in die Wuhlheide schicken. Das wäre unzulässig.