Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Brun-Hagen Hennerkes (79; Foto: dpa) ist Vorsitzender der Stiftung Familienunternehmen

Minister Altmaier ist in jüngster Zeit von Familienunternehmen kritisiert worden. Wie beurteilen Sie, dass er nun eine Mittelstandsoffensive starten will?

Die Stiftung Familienunternehmen hat sich der Kritik am Bundeswirtschaftsminister enthalten. Die Mittelstandsstrategie ist ein richtiger und überfälliger Schritt. Die Familienunternehmen kamen im ersten Entwurf der Nationalen Industriestrategie kaum vor. In Deutschland sind aber die Familienunternehmen die treibende Kraft. Sie sollten im Fokus der Wirtschaftspolitik stehen. Wir haben in Deutschland eine einzigartige Struktur, um die uns das Ausland beneidet. Dazu gehören auch die 1300 "Hidden Champions", die auf Nischenmärkten Weltmarktführer sind. Wir haben es immer begrüßt, dass Minister Altmaier die Diskussion um eine Industriestrategie angestoßen hat. Es ist dringend notwendig, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Dazu müssen die Industrie- und die Mittelstandsstrategie Antworten liefern. Es geht dabei nicht um Haltungsnoten für Minister. Die gesamte Bundesregierung muss erkennen, dass die schwierige konjunkturelle Lage dringendes Handeln erfordert. Dafür ist nicht allein der Bundeswirtschaftsminister verantwortlich. Auch der Finanz- und der Sozialminister dürfen sich nicht länger wegducken.

Fühlen sich die Familienunternehmen in der deutschen Wirtschafts- und Steuerpolitik vernachlässigt?

Die Familienunternehmen sehen mit zunehmender Ungeduld, dass sich die deutsche Politik schon viel zu lange auf früheren Erfolgen ausruht. Bisher beschäftigte sich die große Koalition vor allem mit dem Verteilen sozialpolitischer Wohltaten. Doch die zehn fetten Jahre sind vorbei. Wenn Deutschland so weitermacht, katapultiert es sich aus dem internationalen Wettbewerb. Wir sind in der Steuerpolitik nicht mehr konkurrenzfähig. Im Länderindex Familienunternehmen steht Deutschland beim Thema Steuern auf dem vorletzten Platz unter 21 Industrieländern. Dass der Bundesfinanzminister Olaf Scholz diesen Befund schlicht ignoriert, ist fahrlässig. Staaten wie die USA, Großbritannien und Frankreich haben die Unternehmenssteuern gesenkt oder sind dabei, dies zu tun. Darauf muss Deutschland reagieren.

Was sollte Wirtschaftsminister Altmaier am dringendsten angehen, um der deutschen Wirtschaft neue Impulse zu geben?

Unsere Familienunternehmen unterstützen den Wirtschaftsminister, weil er auf notwendige Entscheidungen in der Steuer-, Sozial- und Wirtschaftspolitik dringt. Bisher bleibt Altmaier leider noch häufig der einsame Rufer in der Wüste. Wichtig ist, dass die große Koalition den Ernst der Lage erkennt. Wir benötigen ein Programm zur Stärkung des Wachstums. Deutschland ist mit seinem Miniwachstum in diesem Jahr zurückgefallen. Neben einer Steuerreform sind Maßnahmen erforderlich, um die Energiepreise zu senken. Deutschland hat die höchsten Strompreise in Europa. Das trifft unsere industrielle Wertschöpfung im Kern. Außerdem dürfen Familienunternehmen nicht länger durch überbordende Transparenzvorschriften im Wettbewerb beeinträchtigt werden. Das Kabinett hat gerade beschlossen, dass für Unternehmen und deren Gesellschafter der Datenschutz nicht mehr gilt. Vom nächsten Jahre an soll jedermann das Transparenzregister mit den persönlichen Daten der Gesellschafter einsehen können. Dabei reicht es völlig aus, wenn die Behörden die Angaben kennen. Unsere Familienunternehmen wünschen sich, dass sich die große Koalition auf das Wichtige konzentriert. Der Standort darf nicht geschwächt, sondern muss gestärkt werden.

Wie ist die aktuelle Stimmung im deutschen Mittelstand? Grassiert die Furcht vor einer Rezession?

Von einer Rezession sind wir noch entfernt. Doch es zeigen sich erste Krisensignale. Für mich ist es absolut unverständlich, dass die Politik auf die dunklen Wolken am Horizont nicht längst reagiert hat. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Glücklicherweise ist ein schwerer Einbruch wie 2008 nicht zu befürchten. Dennoch sollte die Politik ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Sie muss das Haus in dieser schwieriger werdenden Zeit wetterfest machen, solange es noch nicht stürmt und hagelt.