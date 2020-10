Hotspot Neukölln: Am U-Bahnhof des Berliner Bezirks herrscht dichtes Gedränge. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Dienstag bei 87,3. F.: dpa

Von Stefan Kruse

Berlin. In Berlin steppt der Bär, wird über die bunte Kultur-, Musik- und Clubszene in der Hauptstadt gerne gesagt. Auch gerne mal ohne Ab- und Anstand, muss man in Zeiten der Corona-Pandemie hinzufügen. Polizei und Ordnungsämter mühen sich redlich, führen "Schwerpunktkontrollen" in der Gastronomie durch oder lösen Partys auf. Allerdings werden sie der urbanen Feierwut, die sich in Berlin noch nie besonders stark an Regeln orientierte, nicht Herr.

Und so gelten private Feste zu Hause oder in Kneipen und illegale Partys auf Straßen oder in Parks, bei denen reichlich Alkohol fließt und vor allem jüngeren Leuten alles egal zu sein scheint, mittlerweile als Haupt-Infektionsherde. Was im Sommer noch weitgehend gut ging, ist nun zum Problem geworden: Berlin gilt bundesweit als Corona-Hotspot mit einem aktiveren Infektionsgeschehen als zu Beginn der Pandemie.

"Da sind einige Hundert, die unsere Erfolge der gesamten Stadtgesellschaft der letzten Monate gefährden", kritisiert Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) – und geißelt das "feierwütige Volk" in seiner Stadt. Die Entwicklung setzt den rot-rot-grünen Senat unter Handlungsdruck.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann nicht verstehen, dass in Berlin große Partys möglich seien und es Restaurants gebe, wo man mit Maske angeguckt werde, als wäre man "vom Mond". Zuvor hatten er und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) öffentlich kritisiert, dass der grün-linksalternativ geprägte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg keine Hilfe der Bundeswehr bei der Kontaktverfolgung zulässt – obwohl er zu denen mit den meisten Neuinfektionen gehört.

Der Senat will sich den Schuh eines schludrigen Umgangs mit der Seuche nicht anziehen. Müller hat gerade den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen – und will im Kreis seiner Länderkollegen nicht als Corona-Lachnummer wahrgenommen werden.

Zum ersten Mal zeigte am Dienstag das Berliner Ampelsystem zur Bewertung der Corona-Lage dem Senat Handlungsbedarf an. Der Senat beschloss am Dienstag eine nächtliche Sperrstunde. Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars in Berlin sollen künftig von 23 Uhr bis 6 Uhr schließen. Demnach sind Ausnahmen etwa für Tankstellen geplant, diese dürfen in der Nacht aber keinen Alkohol mehr verkaufen. Im Freien dürfen sich von 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln.

Zudem gelten in der Stadt bald neue Einschränkungen für private Feiern in geschlossenen Räumen. Künftig dürfen daran nur noch 10 Personen teilnehmen. Die Maßnahmen sollen ab Samstag gelten – und sind zunächst bis 31. Oktober befristet. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen klettert in Berlin schon länger und betrug laut dortiger Verwaltung am Dienstag 44,2. Das RKI, dessen Daten immer etwas hinter denen der Länder zurückliegen, führte Berlin am Dienstag mit einem Wert von 40,5, deutlich vor Bremen (36,5) und allen anderen Bundesländern, aber auch vor vergleichbaren Metropolen wie Köln (38,6), München (32,5) oder Hamburg (26,3).

Was die Alarmglocken jedoch noch lauter schrillen lässt, sind Daten für die Berliner Bezirke. In Neukölln schnellte der Wert laut Gesundheitsverwaltung zuletzt auf 87,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In drei weiteren Bezirken – Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Tempelhof-Schöneberg – liegt er teils weit über 50. Der kritische Grenzwert, der bei der Entscheidung über zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen derzeit herangezogen wird.