Der afghanische Flüchtling Mohammad Nabizadeh und die Bankkauffrau Frauke Hariegel im Garten der Familie. Hariegel begleitet den damals minderjährigen Flüchtling seit seiner Ankunft in Deutschland. Foto: dpa​

Von Yuriko Wahl-Immel

Alpträume, Bilder von Gewalt, Angst um Mutter und fünf Geschwister, Trauer um den Vater - viel Last und Bürde auf jungen, schmalen Schultern. Dazu die lange quälende Ungewissheit, ob ihn Deutschland will, ob er bleiben darf. Fünf Jahre ist es her, dass Mohammad als minderjähriger Flüchtling vor dem Terror der Taliban aus Kundus flüchtete. Mit vielen anderen, die er nicht kannte, teils mit Schleppern. "Ich war fast zwei Monate unterwegs, meistens zu Fuß, es war sehr hart. Ich war kaputt, meine Schuhe waren kaputt. Ich hatte Schmerzen", schildert Mohammad Nabizadeh. Nach Tausenden Kilometern und großen Strapazen erreicht er Bayern, hat kein Gepäck mehr. Er spricht kein Wort Deutsch, ein paar Brocken Englisch.