Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Andreas Westerfellhaus ist Pflegebeauftragter der Bundesregierung.

Herr Westerfellhaus, die Infektionszahlen steigen. Droht wieder eine Isolierung in den Heimen?

Zu einer Isolation, wie wir sie im Frühjahr hatten, darf es nicht noch einmal kommen! Wir unternehmen alles, damit Besuche auch bei steigenden Infektionszahlen möglich bleiben.

Manche Pflegebedürftige und Angehörige haben sich zuletzt angesichts der Besuchsverbote entmündigt gefühlt. Fehlte nicht die Verhältnismäßigkeit?

Mancherorts fehlte in der Vergangenheit sicher auch die Verhältnismäßigkeit. Mich haben da erschütternde Berichte erreicht. Oft fehlte es allerdings auch schlicht an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Wenn die Menschen sehen, wie unterschiedlich die Bedingungen teils für Besuche in vergleichbaren Einrichtungen sind, dann wird es natürlich schwer, solche Regeln zu akzeptieren. Deshalb möchte ich mit einer Handreichung, die wir dafür erarbeiten, für mehr Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit sorgen.

Sie wollen ein einheitliches Besucherkonzept für Heime vorlegen. Was spricht gegen individuelle, regional unterschiedliche Regeln?

Gegen unterschiedliche Regeln spricht gar nichts, im Gegenteil. Besuchskonzepte müssen immer auf die Einrichtung und die Situation vor Ort abgestimmt werden. Aber bislang fehlt es an einer übergreifenden Grundlage dafür. Da haben sich auch viele Einrichtungen alleine gelassen gefühlt. Deshalb wollen wir jetzt – wissenschaftlich untermauert mit Unterstützung des RKI – eine Handreichung erarbeiten, die die Einrichtungen für ihre Besuchskonzepte nutzen können.

Sind die Einrichtungen vorbereitet?

Die Einrichtungen haben inzwischen viele sehr gute Konzepte entwickelt. Sie haben Schutzausrüstung vor Ort. Wir haben absehbar in der Fläche Schnelltests zur Verfügung. Die Situation ist überhaupt nicht mehr mit dem Frühjahr vergleichbar. Aber man muss auch ehrlich sagen: Wir leben immer noch in einer Pandemie, wir müssen immer weiter versuchen zu lernen, wie wir besser mit Corona und den Folgen umgehen können.

Viele Pflegekräfte erwarten auch eine bessere materielle Anerkennung. Drohen da nicht Frust und Resignation?

Ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung kann sicherlich die Zahlung einer kürzlich beschlossenen Prämie für die Beschäftigten in der Pflege sein. Vor allem brauchen wir aber in allen Bereichen der Pflege flächendeckende Tarifverträge und gute Arbeitsbedingungen. Das sind die Grundlagen, um weiterhin motivierte Pflegekräfte zu gewinnen und im Beruf halten zu können.

Sie beklagen Fachkräftemangel in den Kliniken. Wie groß ist die Lücke?

Die drohende Gefahr eines Fachkräftemangels ist immer die Gefährdung der Patientenversorgung. Um die zu verhindern, hat der Gesetzgeber Personaluntergrenzen beschlossen. Die können aber nur eine Übergangslösung sein und müssen durch ein Personalbemessungsinstrument abgelöst werden, das sich am tatsächlichen Versorgungsbedarf orientiert.