Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinrich Bedford-Strohm (59) ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Herr Bedford-Strohm, die EU-Innenminister ringen um eine Einigung beim Thema Seenotrettung. Muss jetzt eine „Koalition der Willigen“ vorangehen?

Jetzt muss es eine Koalition der Willigen geben, die Menschen rettet und aufnimmt. Europa hat lange um eine einvernehmliche Lösung gerungen. Das ist bisher nicht gelungen. Es kann nicht sein, dass man die Rettung von Menschenleben davon abhängig macht, dass alle zustimmen. Man muss Menschen aus dem Mittelmeer retten und gleichzeitig weiter nach Lösungen suchen.

Was schlagen Sie konkret vor?

Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass man Menschen nicht einfach ertrinken lassen kann. Jetzt muss es eine Lösung mit den EU-Staaten geben, die zur Rettung und Aufnahme bereit sind. Wir brauchen einen vorläufigen Verteilungs-Mechanismus. Es gibt viele Städte in Europa, die ausdrücklich erklärt haben, dass sie zur Aufnahme von geretteten Flüchtlingen bereit sind. Allein in Deutschland sind dies bereits 70 Kommunen. Es kann nicht sein, dass dies durch die Unfähigkeit der EU-Partner, sich zu einigen, blockiert wird.

Es muss einen Mechanismus geben, der dieses unwürdige Drama verhindert, dass gerettete Menschen wochenlang auf Rettungsschiffen auf dem Meer ausharren müssen. Die Aufnahmebereitschaft muss genutzt werden. Die Bundesregierung und andere aufnahmebereite Länder müssen feste Zusagen an Länder wie Italien und Malta geben, in denen die geretteten Flüchtlinge anlanden. Es darf es nicht sein, dass die Unfähigkeit der europäischen Staaten, sich zu einigen, den Tod vieler Menschen zur Folge hat.

Kritiker befürchten, dass so Anreize für Flüchtlinge geschaffen werden …

Wir reden hier über Flüchtlingszahlen, die nichts mit den großen Zahlen der vergangenen Jahre zu tun haben. Hier geht es aktuell um Hunderte oder wenige Tausend. Selbst wenn es mehrere Zehntausend werden, ist es für einen Kontinent wie Europa mit mehr als 500 00 Millionen Einwohner leistbar. Es wäre unwürdig für Europa und eine Schande, wenn man es nicht schaffen würde, diese Menschen aufzunehmen. Natürlich muss weiter über eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik beraten werden. Man darf aber nicht die Rettung von Menschenleben im Mittelmeer daran scheitern lassen, dass die große flüchtlingspolitische Lösung noch nicht gefunden ist.

Sie haben Italiens Innenminister Matteo Salvini menschliche Kälte vorgeworfen. Muss die EU aber nicht Italien stärker unterstützen und helfen?

Selbstverständlich. Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Auch Italien hat sich in der Vergangenheit vorbildlich um Flüchtlinge gekümmert. Italien darf nicht allein gelassen werden. Man darf aber den Rechtspopulisten nicht auf den Leim gehen, die jetzt bei den aus Seenot geretteten Flüchtlingen so argumentieren. Es gab Zusagen aus Europa, die Sea-Watch-Flüchtlinge aufzunehmen und dennoch wollte sie der italienische Innenminister Salvini nicht an Land lassen. Italien muss die Geretteten zunächst landen lassen, so dass sie dann weiter verteilt werden können.

Der Kapitänin des Seenot-Rettungsschiffs „Seawatch3“, Carola Rackete, drohen juristische Konsequenzen, weil sie in den Hafen von Lampedusa eingelaufen war. Was erwarten Sie?

Es war richtig, dass die Kapitänin Carola Rackete, die Flüchtlinge in Lampedusa an Land gebracht hat. Das hat auch die Untersuchungsrichterin im ersten Verfahren vom 2. Juli bestätigt. Ich bin optimistisch, dass die italienische Justiz auch im weiteren Verfahren die humanitäre Verpflichtung nicht in Frage stellen wird, Menschen aus Seenot zu retten. Wir müssen auch die Frage, wie mit den Menschen in den Flüchtlingslagern in Libyen umzugehen ist, ganz weit oben auf die Tagesordnung setzen. Die katastrophalen Zustände in den Lagern dort, mit Folter und Vergewaltigung, dürfen so nicht bleiben. Dass die libysche Küstenwache gerettete Flüchtlinge übernehmen und in diese Lager zurückzubringen, ist mit unseren humanitären Standards nicht vereinbar.