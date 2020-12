Von Tim Müller

Heidelberg. Stephanie Aeffner ist Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Die Sozialarbeiterin aus Eppelheim sitzt selbst im Rollstuhl und ist die erste persönlich Betroffene im Amt.

Frau Aeffner, als Mensch mit Behinderung gehören Sie zur Covid-Risikogruppe, die besonders auf ihre Sozialkontakte achten muss. Fühlen Sie sich momentan isoliert?

Nicht jeder Mensch, der behindert ist, gehört automatisch zu einer Risikogruppe, ich selbst aber schon. Ja, so langsam wird es anstrengend. Seit März bin ich konsequent nur noch mit FFP2-Maske unterwegs. Vor allem jetzt im Winter kann ich kaum noch Leute treffen, da Begegnungen im Freien ausfallen. Natürlich ist das alles nervenaufreibend, aber wir müssen da als Einzelne und auch als Gesellschaft durch – sonst haben wir ganz andere Todeszahlen.

Nehmen Sie in Ihrer Funktion als Landesbeauftragte eine deutliche Zunahme der Sorgen und Ängste wahr?

Ja, auf jeden Fall. Bereits im Mai habe ich die eingegangenen Anfragen mit denen aus dem Vorjahr verglichen und festgestellt, dass es einen massiven Anstieg um circa 40 Prozent gab.

Welche spezielle Schutz-Strategie für Menschen mit Behinderung sollte es Ihres Erachtens geben, um ihnen eine bessere Teilhabe ermöglichen?

Ich habe kein Verständnis, dass die Politik es bis heute nicht geschafft hat, dass die Krankenversicherungen die Kosten für FFP2-Masken übernehmen, wenn sie von Ärzten verordnet werden. Stellen Sie sich ein Kind vor, das eine geschwächte Lunge aufgrund einer Mukoviszidose-Erkrankung hat und einfach besonders geschützt werden muss. Eine Familie mit geringen finanziellen Mitteln stößt da an ihre Grenzen, wenn sie ständig überteuerte Maske kaufen muss. Die Konsequenz ist eine reduzierte Teilhabe des Kindes, aber auch der Familie. Es gibt viele Schüler mit Vorerkrankungen, die seit März zuhause sitzen. Für ein Kind ist das nochmal deutlich dramatischer als für einen Erwachsenen.

Wie steht es um behinderte Menschen, die betreut werden müssen?

Hier legt die Pandemie offen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Die meisten Angebote für Menschen mit Behinderung sind nicht auf individuelle Assistenz ausgerichtet, sondern finden in Gruppen statt. Das alles fällt jetzt aber weg. Wir hätten schon vor Corona mehr individuelle Betreuung von Menschen mit Behinderung gebraucht. Das Bundesteilhabegesetz von 2016 sieht diesen Umbau der Assistenz auch vor. Jetzt kommt es darauf an, dass die Verbände auf Landesebene sowohl der Leistungsträger als auch der Leistungserbringer sich klar zu dem vorliegenden Entwurf der Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der neuen personenzentrierten Eingliederungshilfe bekennen. Dann sind die Weichen mit Beginn des neuen Jahres in Richtung individuelle Deckung der Bedarfe der betroffenen Menschen gestellt.

Eine aktuelle Studie stellt fest, dass Corona die Einbindung von Schwerbehinderten am Arbeitsmarkt zurückgeworfen hat. Haben Sie Angst um die Fortschritte der letzten Jahre?

Welche Fortschritte? Es gibt keine! Wir haben rund 40.000 Unternehmen in Deutschland, die durch das Gesetz zur Beschäftigungspflicht eigentlich Schwerbehinderte beschäftigen müssten. Alle Firmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sollten wenigstens fünf Prozent der Stellen an schwerbehinderte Menschen vergeben – das tun sie aber nicht. Viele Firmen zahlen stattdessen die sogenannte Ausgleichsabgabe, um den Arbeitsplatz mit einer nicht-behinderten Person zu besetzen. Die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung ist zudem knapp doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Für Menschen mit Behinderungen dauert es auch fast doppelt so lange, um wieder aus der Erwerbslosigkeit herauszukommen – obwohl sie im Schnitt besser qualifiziert sind als Arbeitssuchende ohne Behinderungen.

Woran liegt das?

Menschen, die Einstellungsentscheidungen treffen, sind Menschen mit Behinderungen meist noch nie begegnet. Sie haben – wenn auch unbewusst – Vorbehalte, was die Belastbarkeit von Menschen mit Behinderung angeht.

Können Sie sich vorstellen, dass Corona auch Chancen für die Gleichstellung bietet?

Gerade im Hinblick auf den Zugang zu Informationen hat die Pandemie einiges angestoßen. Bei Pressekonferenzen der Regierung oder des Robert-Koch-Instituts werden jetzt beispielsweise stets Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt. Dennoch gibt es auch hier noch viel zu tun. Ich würde mir wünschen, dass ich die Tagesschau im Ersten einschalte und ein Gebärdensprachdolmetscher zu sehen ist. Ich denke, das würde Bewusstsein dafür schaffen, dass auch Menschen mit Behinderungen zu unserer Gesellschaft gehören.