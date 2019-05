Die Flaggen von Rumänien (l) und der Europäischen Union (r) hängen einen Tag vor Beginn des informellen Gipfels der Staats- und Regierungschefs der EU zu sehen an einem Fahnenmast. Am 09.05.2019 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfel. Foto: dpa

Von Michel Winde und Michael Fischer

Eigentlich sollte es der große Aufbruch werden, das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und ihren EU-Kollegen an diesem Donnerstag in Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien. Nach dem für Ende März geplanten EU-Austritt Großbritanniens und vor der Europawahl Ende Mai wollten die verbleibenden 27 Staaten an diesem 9. Mai - dem Europatag - Geschlossenheit demonstrieren. Und sie wollten umreißen, wie die Union ohne Großbritannien weitermachen soll.