Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Von den Anwerbeabkommen der 50er und 60er Jahre dauerte es Jahrzehnte bis zur Einsicht, dass Deutschland Einwanderungsland ist. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Frage, wie Zuwanderung gesteuert wird, drängend. Welche Modelle gibt es – und was könnte Deutschland von anderen Ländern lernen? Ein Überblick.

Bilaterale Verträge

Die Abkommen mit Italien, Spanien, Türkei & Co. sind außer Kraft gesetzt. In anderen Bereichen gibt es das Modell weiterhin, Arbeitskräfte für begrenzte Zeit ins Land zu holen, zum Beispiel für Pfleger aus Georgien, Vietnam, Tunesien oder von den Philippinen. Dies spielt aber nur noch für Drittstaaten eine Rolle, sagt Uwe Hunger, Migrationsforscher an der Uni Fulda.

Auch international gibt es das Modell: Berüchtigt sind Baustellen für die Stadien der Fußball-WM in Katar 2022. Die Arbeiter stammen aus vielen asiatischen Ländern – und fristen oft unter unwürdigen Bedingungen ihr Dasein.

Vorbild Kanada

Kanada hat 1967 ein Punktesystem eingeführt. Es bewertet unter anderem Sprachkenntnisse, Abschlüsse, Berufserfahrung, Alter (je jünger, desto besser) oder die Qualifizierung des Ehepartners. Wer auf 67 von 100 Punkten kommt, darf auf ein unbefristetes Arbeitsvisum hoffen – mit Aussicht auf Einbürgerung nach vier Jahren. Auch Partner und Kinder dürfen mitkommen. Die Zahl der Visa legt die Regierung jedes Jahr fest. Meist sind es gut 250.000 Einwanderer, davon rund 50.000 Hochqualifizierte.

Das System differenziert nicht nach Berufen – und hierin lag lange ein Schwachpunkt: Es reisten zwar Hochqualifizierte ein, sie landeten aber in schlechten Jobs ("taxifahrende Ärzte") oder der Armutsfalle. Dies wurde durch eine Vorstufe vor dem 100-Punkte-System korrigiert: Hier bringt ein vorliegender Arbeitsvertrag die meisten Punkte. Damit ist der aktuelle Bedarf auf dem Arbeitsmarkt – indirekt – ins System integriert.

Nachahmer in Ozeanien

Australien zog 1979 mit einem Punktesystem nach, nachdem es sich lange Zeit für Nicht-Europäer verschlossen hatte. Hier stellt die Regierung eine Liste auf mit besonders gesuchten Mangelberufen. Die jährliche Obergrenze wird aufgeteilt in ein Kontingent für Zuwanderer, die bereits eine Jobzusage haben, und solche ohne. Nur letztere müssen sich nach dem Punktesystem bewähren.

Neuseeland führte 1987 ein ähnliches System ein. Neben den üblichen Kategorien bekommt hier Vorteile, wer schon im Land gearbeitet, Verwandtschaft oder ein Jobangebot außerhalb von Auckland hat.

USA: Green Card

Wer unbefristet in den USA wohnen und arbeiten möchte, braucht eine "Green Card". Die Variante für Arbeitskräfte gibt es in fünf Kategorien mit unterschiedlich hohen Voraussetzungen. Bewerber werden einzeln interviewt. Meist muss der Arbeitgeber nachweisen, dass im Land niemand für die Stelle in Frage käme, und versichern, dass er kein Lohndumping betreibt. Nach drei bis fünf Jahren winkt Green-Card-Inhabern die Einbürgerung.

Eine Besonderheit besteht in der jährlichen Lotterie: 55.000 Green Cards werden unter Bewerbern aus Ländern verlost, die zuletzt eine niedrige Einwanderungsrate hatten.

EU: Die "Blue Card"

Voraussetzung für die "Blue Card" für Hochqualifizierte aus Nicht-EU-Staaten sind ein Arbeitsvertrag, ein Uniabschluss und ein Mindestgehalt. Für Deutschland liegt es aktuell bei 56.800 Euro, in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, für Ingenieure und Mediziner etwas niedriger.

Das Instrument zielte ursprünglich vor allem auf IT-Spezialisten aus Indien ab. Tatsächlich machten 2018 Inder als größte Gruppe mehr als ein Viertel der Blue-Card-Empfänger aus. Die Anzahl der in Deutschland vergebenen Blue-Cards ist stetig gestiegen, von 11.000 im Jahr 2013 auf 27.000 (2018). Das waren 85 Prozent aller in der EU vergebenen Zertifikate.

Österreich: Rot-weiß-rote Hürden

2011 hat auch Österreich ein Punktesystem mit drei Kategorien eingeführt: Für Spitzenforscher, für besonders gesuchte Mangelberufe – von Dachdecker, Tischler, Pfleger, Lokführer bis Maschinenbauer – und für wichtige "Schlüsselkräfte" in Unternehmen. Für letztere muss der Arbeitgeber nachweisen, dass kein hiesiger Bewerber zu finden war, und ein Mindestgehalt von je nach Alter 2775 bis 3330 Euro garantieren.

Wer eine Jobzusage hat, bekommt ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsvisum, die "Rot-Weiß-Rot"-Karte. Der Erfolg ist übersichtlich, auch wegen des hohen Bürokratieaufwands. Pro Jahr sollten 8000 Menschen angelockt werden, es kamen aber weniger als 2000. Ukrainische Molekularbiologen gingen lieber gleich nach Großbritannien oder in die USA, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann 2018.

Lehren für Deutschland

Politologe Hunger schlägt vor, das deutsche Einwanderungssystem, das bis zu 46 Wege ins Land kennt, gründlich aufzuräumen, durch ein Punktesystem zu ergänzen oder ganz abzulösen. Dabei hält er einen Fokus auf vorliegende Jobangebote für geboten – schon allein, um der populistischen Verkürzung auf "Einwanderung in die Sozialsysteme" vorzubeugen. Auch sollte das IAB, das Forschungsinstitut der Arbeitsagentur, gemäß seiner Engpassanalyse jährlich nachjustieren. "Das kann man so genau steuern, dass gezielt die Berufe zum Zug kommen, die gerade gebraucht werden."

Gefahr: Der Brain Drain

Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, fehlen womöglich in der Heimat. Des einen Gewinn ("brain gain"), ist des anderen Verlust ("brain drain"). "Es ist wichtig, diese Prozesse mit zu bedenken", warnt Hunger. Er wirbt für eine "nachhaltige Einwanderung", die auch Herkunftsländern Vorteile bringt. Beispiel: Im "Triple-Win"-Programm für Pflegekräfte sind Aus- oder Weiterbildungen vorgesehen; außerdem ist laut Bundesagentur vorgeschrieben, dass nur in Ländern mit einem Überschuss an Pflegekräften rekrutiert wird. Zudem, so Hunger, könnte die Entwicklungshilfe Firmen, die Fachkräfte aus Afrika einstellen, dabei unterstützen, Dependancen vor Ort zu gründen. Hunger erzählt von einem Arzt aus Palästina, der jedes Jahr privat sechs bis acht Palästinenser zur Fortbildung nach Deutschland holt. "Das könnte man aufgreifen", sagt Hunger.

Und Einheimische? Das Beispiel Brexit

Im bisherigen britischen "Punktesystem", das eigentlich vier Pflichtanforderungen aufstellte (Jobzusage, Mindesteinkommen, Guthaben und Sprache), blieb jahrelang die Sparte für Geringqualifizierte ungenutzt – Einwanderer aus der EU deckten den Bedarf. Das ist mit dem Brexit nun anders. Und die Folgen bekommt das Land mit einem eklatanten Mangel an Pflegern oder Lkw-Fahrern zu spüren. Der Plan, für sie weitere Kurfrist-Visa zu vergeben, hat bislang kaum Erfolg gebracht.

Premierminister Boris Johnson wirbt dafür, die Berufe so gut zu bezahlen, dass auch Einheimische sie wieder ergreifen wollen. Darin steckt eine gewisse Logik, befindet Hunger. Nur: Bis eigene Fachkräfte ausgebildet sind, geht Zeit ins Land. "Arbeitsmigration ist der schnellere Weg", sagt Hunger. Und ganz ohne Zuwanderung werde es nie gehen. "Die Mischung ist wichtig", sagt er. Durch Migration entstehen auch neue wirtschaftliche Verbindungen in die Herkunftsländer, die für beide Seiten von Vorteil sein können. "Nur auf eigene Arbeitskräfte zu setzen – das wäre ein Schritt zurück."