Von Harald Raab

Jerusalem/Ramallah. Sie wurde als Besuch unter Freunden demonstrativ inszeniert: die Antrittsvisite der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Israel. Hinter den diplomatischen Wortgirlanden und der rituellen deutschen Versicherung, Israels Sicherheit gehöre zu Deutschlands Staatsräson, und dem Versprechen, den Antisemitismus mit aller Kraft zu bekämpfen, fand aber auch ein gegenseitiges Belauern statt.

Auch die israelische Regierung ist ja relativ neu im Amt. Sie hat sehr genau den Koalitionsvertrag der deutschen Ampelregierung gelesen. Die hält an einer Zwei-Staaten-Lösung fest und verurteilt den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland. Diese Positionen werden sich Yair Lapid, der israelische Außenminister, und auch Ministerpräsident Naftali Bennett von Baerbock höflich angehört haben. Bennett dürfte Baerbocks ebenso klar geantwortet haben, wie er es bei Angela Merkels Abschiedsbesuch tat: Eine Zwei-Staatenlösung komme aus Sicherheitsgründen für Israel derzeit nicht in Frage.

Was Israels Regierung am meisten interessiert, sind zwei Themen. Das eine ist der Atomdeal mit dem Iran. Lapids Position: "Ein nuklearer Iran gefährdet die ganze Welt." Baerbock hielt selbstbewusst dagegen: Das geplante Abkommen mache die Region sicherer, auch Israel.

Und zweitens: Wie hält es Deutschland mit Waffenlieferungen? Baerbock hatte 2018 in einem Statement den Verkauf deutscher U-Boote an Israel verurteilt. Ein Deal, der von der Merkel-Regierung in Millionenhöhe bezuschusst wurde. Vermintes Terrain für die Grüne Baerbock. Die Ukraine hat nur Schutzhelme bekommen. Damit würde sich Israel kaum zufriedengeben. Lapid dankte ihr für den deutschen Waffenexport.

In Israels Regierungszentrale weiß man genau, dass die deutsche Israelpolitik im Kanzleramt gemacht wird. Trotzdem könnte Baerbock versucht sein, eigene Akzente zu setzen. So wurde in Israel mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass sie den Bericht von Amnesty International zurückgewiesen hat, Israel sei ein Apartheid-Staat. Doch hat die Erklärung des Außenamtssprechers einen kleinen, feinen Zusatz: Deutschland werde die Menschenrechtslage in den Palästinensergebieten beobachten und kritische Vorfälle auch thematisieren. Das wäre aber geeignet, temporär die deutsch-israelischen Beziehungen zu belasten.

Als Zeichen in diese Richtung kann gedeutet werden, dass sich Baerbock sich mit dem greisen Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas in dessen Amtssitz in Ramallah getroffen hat. Von ihm wird sie erfahren haben, dass die Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung gegen Null tendieren. In Jerusalem geht die Verdrängung arabischer Einwohner weiter. Häuser im Stadtteil Sheikh Jarrah, die auf dem Grund früherer jüdischer Besitzer vor 1967 gebaut worden sind, werden geräumt und abgerissen. Auf der Westbank kommt es vermehrt zu Angriffen extremistischer Siedler auf Palästinenser.

In Gaza ist die Lage für die Bevölkerung weiter unerträglich. Die Hamas versucht zudem, ihren Einfluss im Westjordanland auszuweiten. Für die Stabilisierung seiner Lage ist Abbas dringend darauf angewiesen, dass Deutschland seine Hilfszahlungen an die Autonomiebehörde erhöht oder wenigstens nicht verringert. 30 Prozent der palästinensischen Arbeitnehmer sollen mehr oder weniger auf der Gehaltsliste der Behörde stehen. Der Frust ist groß. Es bedarf nur eines Funken, bis es wieder zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommt. Schlechte Aussichten für eine Friedenspolitik.