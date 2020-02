Berlin. (RNZ) "Keine andere Krankheit wird so sehr gefürchtet wie Krebs. Die Gründe: Jeder zweite Mensch erkrankt während seines Lebens daran. Die Verläufe sind oft schwer und heimtückisch. Am 20. Weltkrebstag kann ich aber versichern, dass die Bundesregierung gemeinsam mit vielen Wissenschaftlern, weiteren Persönlichkeiten und Organisationen dabei ist, die Forschungsanstrengungen nochmal zu verstärken. Vor einem Jahr haben wir dazu die Nationale Dekade gegen Krebs initiiert. Wir können schon jetzt sagen, dass wir erste Fortschritte erzielt haben. Das Innovationsland Deutschland zeigt auch hier das Potenzial, das in ihm steckt. Es gibt eine Konzentration der Kräfte: In der Krebsforschung ziehen alle an einem Strang. Wir haben uns auf Themen verständigt, die vorrangig bearbeitet werden müssen. Dazu zählt etwa die besorgniserregende Zunahme von Krebserkrankungen jüngerer Menschen, insbesondere beim Darmkrebs. Wir handeln bereits auch ganz konkret und bauen neue Leuchttürme für die Krebsforschung auf, die zusammen ein Netzwerk, das "Nationale Centrum für Tumorerkrankungen", bilden. Zwei etablierte Standorte sind in Heidelberg und Dresden, bis zu vier weitere sollen folgen. In 13 neuen Studien fördern wir die Prävention, Diagnose und Therapie. Mein Haus wird bis 2029 eine halbe Milliarde Euro zusätzlich in die Krebsforschung fließen lassen. Die Forschung macht immer mehr Fortschritte. Auch, wenn es nicht den einen Durchbruch geben wird. Aber die Medizin wird die Krebserkrankungen immer besser verstehen und behandeln können. Darin will ich sie als Bundesforschungsministerin tatkräftig unterstützen."