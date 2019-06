Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Die Erklärung ist nur wenige Zeilen lang. Aber sie schüttelt das politische Berlin kräftig durch. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärt die SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Andrea Nahles gestern (siehe unten). Sie stellt ihre politischen Ämter in der SPD überraschend zur Verfügung und zieht sich ganz aus der Politik zurück. Ein Beben für die Partei und ein dickes Fragezeichen für die Zukunft der Großen Koalition. Denn Nahles war es, die die SPD im Vorjahr ins ungeliebte Bündnis mit der Union führte.

Hintergrund "Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen. Beides zu schaffen ist eine große [+] Lesen Sie mehr "Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen. Beides zu schaffen ist eine große Herausforderung für uns alle. Um sie zu meistern ist volle gegenseitige Unterstützung gefragt. Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen. Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen. Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist. Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Bleibt beieinander und handelt besonnen! Ich hoffe sehr, dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD! Meinen Nachfolgerinnen oder Nachfolgern wünsche ich viel Glück und Erfolg. Mit solidarischen Grüßen Andrea Nahles"

[-] Weniger anzeigen

Die SPD-Führungsriege reagiert geschockt, kommt nachmittags in Berlin zu einer Krisenrunde zusammen. "Es herrscht ziemliches Chaos", sagt einer. Zunächst ist unklar, wie es weiter geht mit Partei, Fraktion und Groko. Die Bundespartei soll die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer führen. Übergangsweise wie es heißt. "Wir sollten jetzt nichts übers Knie brechen", mahnt Dreyer und schickt hinterher: "Sonst sehe ich schwarz für die SPD."

Ambitionen hegen Viele. SPD-Vize und Finanzminister Olaf Scholz würde gern aufsteigen, ist aber in der Partei zu unbeliebt. Manuela Schwesig, Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern, ist ebenfalls ehrgeizig genug. Sie verfügt aber über keine Hausmacht. Bleibt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der vor zwei Jahren nur zwei Wochen nach der für die SPD deprimierenden Bundestagswahl die Abstimmung in Niedersachsen gewann. Davon lässt sich die Partei gerne mal irritieren. Der Letzte aus Niedersachsen, der die Partei in eine Bundestagswahl war 2013 Frank-Walter Steinmeier, damals war die Partei mit 23 Prozent deutlich unter die 30-Prozent-Marke abgeschmiert.

Auch für die Nahles-Nachfolge an der Spitze der Fraktion werden viele Namen gehandelt: Hubertus Heil etwa oder Lars Klingbeil, beide aus Niedersachsen. Am ehesten könnte wohl aber ein Vertreter des starken Landesverbands Nordrhein-Westfalen aufrücken. Der Kölner Rolf Mützenich wird genannt. Der frühere Parteichef Martin Schulz würde gerne, hat sich mit seinem Vorgehen der letzten Tage aber kaum Sympathien verschafft. Heftig soll er mit Johannes Kahrs, dem Chef des einflussreichen Seeheimer Kreises zusammengerasselt sein. Laut Spiegel fiel das Wort "A…". Die Nerven liegen blank in der SPD.

Das strahlt auch aus auf die Große Koalition. Drei Parteivorsitzende hat das Bündnis schon verschlissen. Angela Merkel in der CDU, Horst Seehofer in der CSU und nun Nahles. "Bleibt ruhig und besonnen", mahnt die Kapitulierende in ihrem Rücktrittsschreiben. Das könnte nicht nur für die SPD gelten. Jüngste Umfragen vom Wochenende sehen erstmals die Grünen bundesweit vor Union und Sozialdemokraten. Das Vertrauen in die Groko schwindet. An vorgezogenen Neuwahlen kann also weder Union noch SPD gelegen sein.

Für Montag hatte Nahles eigentlich eine Klausurtagung der Parteispitze einberufen, um über die desaströsen Ergebnisse bei der Europawahl und die Abstimmung zur Bremischen Bürgerschaft zu beraten. Für Dienstag stand die vorgezogene Wahl für den Fraktionsvorsitz an. Nahles stellte die Vertrauensfrage und erntet Misstrauen. "Ich möchte hier nicht über den Ausgang der Wahl am Dienstag spekulieren", erklärt Martin Schulz, Nahles Vorgänger als SPD-Chef, in einem Sonntagsinterview und behält sich für einen späteren Zeitpunkt ausdrücklich eine mögliche Kandidatur für die Fraktionsspitze vor. Eine offene Kampfansage. SPD-Vize und Finanzminister Scholz legt nach und schließt eine weitere Große Koalition nach 2021 aus. Das würde "der Demokratie in Deutschland nicht guttun", sagt Scholz.

Noch ein Fallbeil für Nahles. Auf dem Bonner Parteitag im Vorjahr war es Nahles, die sich für eine Große Koalition starkmachte und für die Strategie einsetzte, die Partei auf der Regierungsbank zu erneuern. Scholz hatte zur Führungsdebatte nach den Wahlen in Europa und Bremen demonstrativ geschwiegen. Nun entzieht er Nahles mit der Aussprache über die Groko die Unterstützung.

Nahles und Scholz verbindet eine Vergangenheit. Sie war als Juso-Chefin die eifrigste Kritikerin der Agenda 2010, die er als SPD-Generalsekretär für Gerhard Schröder durchsetzte und sich wegen seiner bräsigen Art den Beinamen "Scholzomat" verdiente. Auch mit Schulz gibt es eine gemeinsame Geschichte. Nahles verbaute ihm nach der verpatzten Bundestagswahl im Vorjahr den Weg ins Außenamt. Am Ende funktioniert die Zermürbungstaktik der Herrenriege. Nahles gibt auf. Dabei hat sie selbst viel gekämpft: 1990 rückt sie an die Juso-Spitze, stützt den Parteilinken Oskar Lafontaine beim Sturz von Rudolf Scharping 1996. Parteichef Franz Müntefering geht 2005, als Nahles gegen seinen Willen als Generalsekretärin kandidiert. Sie kann also austeilen. In den letzten Monaten wurden ihre oft ihre leicht unkultivierten Zitate vorgehalten: "Bätschi", als die SPD sich entschließt, zu einem politisch möglichst hohen Preis doch mit der Union zu koalieren. Und am Wahlabend 2018 beschrieb sie kurz zuvor die Oppositionsarbeit noch so: "Ab morgen kriegen sie eins in die Fresse". Jetzt heißt es wieder "Bätschi". Sehr leise. Das war’s.