Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Als Erste informierte Alexander Ahrens seine Mitarbeiter im Rathaus. "Meine Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt Bautzen werde ich weder aufgeben noch vernachlässigen", ließ er sie am Freitagmorgen wissen, ehe die Nachricht publik wurde: Das Oberhaupt von Heidelbergs Partnerstadt bewirbt sich, gemeinsam mit der Flensburger Amtskollegin Simone Lange, um den SPD-Vorsitz.

"Man braucht nicht zwingend eine bundespolitische Karriere", sagt der 53-Jährige im Gespräch mit der RNZ. "Man muss wissen: Wie sieht das tägliche Leben der Menschen aus, für die man politisch gestalten möchte?" Darin seien Lange und er als Kommunalpolitiker den Parteifreunden aus der Bundespolitik vielleicht sogar überlegen. "Wir sind beide der Überzeugung, dass jetzt die kommunale Idee am Zug sein sollte", so Ahrens. "Wer Oberbürgermeister kann, kann auch andere Ämter ausüben."

Den Sprung aus der sächsischen 40.000- Einwohner-Stadt rein ins Berliner Haifischbecken fürchtet Ahrens nicht. "Was harte Auseinandersetzungen angeht, ist Bautzen tatsächlich eine gute Schule", sagt er. Im Jahr 2016 machte die Stadt mehrfach Schlagzeilen. Erst brannte eine geplante Flüchtlingsunterkunft, dann wurde Bundespräsident Gauck beschimpft, zuletzt gerieten in der Innenstadt ein rechter Mob und randalierende Flüchtlinge aneinander. Ahrens verweist auf 370 Medientermine, die er in jenem Jahr absolvierte, Anfragen aus aller Welt. "Das ist für mich nichts Ungewöhnliches, im Rampenlicht zu stehen. Das verursacht mir keine schlaflose Minute." Vielmehr habe er gelernt, auf andere zuzugehen, die eigene Meinung zu überdenken - und Angriffe nicht persönlich zu nehmen. "Das ist eine wichtige Fähigkeit in der Politik: Dass man den Kern des Vorwurfs, die Sachkritik herausfiltert und nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielt."

Seine Vita nennt Ahrens eine "sozialdemokratische Traumkarriere". Die Mutter alleinerziehend; die Kinder lernen, was es heißt, wenig zu haben. Dann der Aufstieg durch Bildung: Sinologie- und Jurastudium in seiner Heimatstadt Berlin, für deutsche Firmen in China, später selbstständiger Wirtschaftsanwalt und Finanzplaner. 2015 dann als Parteiloser - die SPD hatte er in rot-grünen Zeiten verlassen - die Wahl in Bautzen, als Außenseiter gegen den Favoriten des bislang amtierenden CDU-Amtsinhabers.

"Dass es mich nach Bautzen verschlagen hat, heißt ja nicht, dass ich einen provinziellen Geist habe", betont er. "Ich bin europaweit gut vernetzt, ich komme aus einer zweisprachigen Familie. Ich bin überzeugter Europäer." Und noch ein Detail ist ihm wichtig: Lange kommt aus dem Osten und regiert eine westdeutsche Stadt. Er hat den umgekehrten Weg gemacht. Aus der alltäglichen Arbeit habe das Duo also ein Gespür für "gesamtdeutsche Sorgen und Nöte", sagt er. Die klassischen SPD-Hochburgen etwa im Ruhrgebiet kenne er ebenfalls, Teile der Familie leben in Oberhausen. "Es ist auch nicht mehr an der Zeit, dass wir nach Mitgliederproporz Posten verteilen. Wohin uns das geführt hat, kann jeder sehen."

Und wohin würde der vierfache Vater die Partei führen, in die er erst 2017 wieder eingetreten ist? "Inhaltlich geht es ganz klar darum, dass wir die Kernkompetenz, den sozialen Gedanken wieder mit Leben füllen." Hartz IV etwa habe der Wirtschaft geholfen, aber den Betroffenen ein Gefühl der permanenten Entwürdigung vermittelt. "Wir müssen vom Ende her denken, dass wir Lösungen finden, die den Menschen ihre Würde lassen. Sonst scheitert jede noch so gute Idee." Beispiel Vermögensteuer, die er nicht dogmatisch angehen, sondern vom Ziel her betrachten will: "Ich bin mir absolut sicher, dass wir die Gutverdiener, die das Rückgrat in unserem Land sind, auch auf unsere Seite ziehen können, wenn sie wissen, zu welchem Zweck sie etwas mehr bezahlen sollen."