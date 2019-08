Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Bautzen. Alexander Ahrens ist seit 2015 Bürgermeister von Bautzen, der Partnerstadt Heidelbergs in Sachsen. Damals wurde er als Parteiloser von einem Bündnis linker Parteien unterstützt und siegte gegen den Favoriten des langjährigen CDU-Amtsinhabers. Inzwischen ist Ahrens wieder der SPD beigetreten, der er zu Studienzeiten schon einmal angehört hatte. Mehr noch: Der 53-jährige Jurist tritt bei der Mitgliederbefragung im Herbst für den Parteivorsitz an - als Doppelspitze mit der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Die beiden sähen sich als Kommunalpolitiker näher an den Bedürfnissen der Menschen, betont Ahrens im RNZ-Interview. Furch vor dem "Haifischbecken Berlin" hat er keine.

Herr Ahrens, warum wollen Sie SPD-Chef werden?

Ich habe Simone Lange im vergangenen Jahr kennengelernt, also sie schon einmal kandidiert hat. Ich war seitdem überzeugt, dass sie eine sehr gute Kandidatin für diese Position wäre. Wir sind beide der Überzeugung, dass jetzt die kommunale Idee am Zug sein sollte, um die Erfahrung aus dem Tagesgeschäft, dem Kontakt mit den Menschen und den unmittelbaren Rückmeldungen ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen in die Bundespolitik einzubringen. Ein zweiter Aspekt: Simone Lange ist eine Ostdeutsche, die in einer westdeutschen Stadt regiert. Ich bin ein Westberliner, der in einer ostdeutschen Stadt regiert. Das ist eine Erfahrung unserer alltäglichen Arbeit, dass wir gesamtdeutsche Sorgen und Nöte viel besser erklären können, weil wir beide Teile des Landes kennen.

Aber ausgerechnet Hochburgen der SPD wie das Ruhrgebiet fehlen in Ihren Biografien…

Die Familie meiner Großmutter lebt heute noch in Oberhausen. Ich kenne das Ruhrgebiet also aus persönlicher Anschauung sehr gut. Es ist auch nicht mehr an der Zeit, dass wir nach Mitgliederproporz Posten verteilen. Wohin uns das geführt hat, kann jeder sehen. Es muss um Qualifikation gehen, um Herzblut.

Was macht Sie zum geeigneten Vorsitzenden?

Die Fähigkeit, auf andere zuzugehen, über die eigenen Positionen hinwegzudenken, Kritik anzunehmen - und die Fähigkeit, Kritik unter der Gürtellinie nicht persönlich zu nehmen. Die Erfahrung kennen, glaube ich, alle Oberbürgermeister, dass man aufgrund des Amtes so oder so angegriffen wird. Das ist eine wichtige Fähigkeit in der Politik: dass man den Kern des Vorwurfs, die Sachkritik herausfiltert und nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielt.

Das war die Beschreibung einer Persönlichkeit. Wie steht es um die politische Erfahrung? Braucht die Bundesspitze der Partei keinen bundespolitischen Blick?

Wer Oberbürgermeister kann, kann auch andere Ämter ausüben. Man muss Entscheidungen treffen können, teamfähig sein. Oberbürgermeister beweisen jeden Tag, dass sie in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu vermitteln. Ich bin der Überzeugung, man braucht nicht zwingend eine bundespolitische Karriere. Man muss wissen: Was treibt die Leute an, was treibt sie um? Wie sieht das tägliche Leben der Menschen aus, für die man politisch gestalten möchte? Das ist etwas, was Leuten mit zu viel bundespolitischer Erfahrung verloren zu gehen scheint.

Das Beispiel Kurt Beck lehrt, wie groß der Sprung aus einer Landeshauptstadt auf die Bundesebene sein kann. Der Sprung von Bautzen ins Berliner Haifischbecken ist noch mal ein ganz anderer.

Weltläufigkeit ist keine Frage des Arbeitsplatzes. Ich habe im Ausland gearbeitet, ich bin europaweit gut vernetzt, ich komme aus einer zweisprachigen Familie. Ich bin überzeugter Europäer. Dass es mich nach Bautzen verschlagen hat, heißt ja nicht, dass ich einen provinziellen Geist habe.

Ich meinte die Härte der Auseinandersetzung und das grelle Scheinwerferlicht der ganz großen politischen Bühne.

Was harte Auseinandersetzungen angeht, ist Bautzen tatsächlich eine gute Schule. Die Helligkeit der Auseinandersetzung - da fällt mir nur ein, dass ich nach den Vorkommnissen in Bautzen 2016…

… als ein rechter Mob und randalierende Flüchtlinge aneinandergerieten…

… 370 Medientermine im Kalenderjahr hatte. Da stand man tatsächlich im Rampenlicht bis hin zu anderen Kontinenten. Das ist für mich nichts Ungewöhnliches, im Rampenlicht zu stehen. Das verursacht mir keine schlaflose Minute.

Wohin würden Sie die SPD inhaltlich führen?

Inhaltlich geht es ganz klar darum, dass wir die Kernkompetenz, den sozialen Gedanken wieder mit Leben füllen. Was das konkret heißt, kann man am Beispiel Hartz IV festmachen. Hartz IV hat der deutschen Wirtschaft sicherlich sehr geholfen. Aber wir machen die tägliche Erfahrung, dass viele von denen, die darauf angewiesen sind, das mit einer permanenten Entwürdigungserfahrung verknüpfen. Da müssen wir unbedingt ran. Wir müssen vom Ende her denken, dass wir Lösungen finden, die den Menschen ihre Würde lassen. Sonst scheitert jede noch so gute Idee, wenn es in der Verwaltungspraxis dazu führt, dass die Menschen das Gefühl haben: Die da oben verachten uns. Die Lebenswirklichkeit wird immer komplexer. Es hat viele Veränderungen gegeben. Deswegen müssen wir nicht nur über die Erneuerung einer Partei nachdenken, sondern über Veränderungen in der Politik. Und das kann nur bedeuten, dass wir Veränderungen in einer Partei anstreben müssen.

Klingt nach einem dezidierten Linkskurs?

In einigen Punkten sicherlich. Allerdings habe ich auch eine sehr deutliche bürgerliche Seite. Ein Beispiel: Ich habe eine sozialdemokratische Traumkarriere hingelegt. Ich komme aus einer Familie, die mit einer alleinerziehenden Mutter lange Jahre auf Sozialhilfe angewiesen war, habe eine akademische Ausbildung genossen, habe eine beruflich sehr spannende Karriere hingelegt, die mich wirtschaftlich unabhängig gemacht hat. Von daher weiß ich, wie es ist, mit sehr wenig Geld auskommen zu müssen. Und andererseits weiß ich, dass man Gutverdiener sehr gut in die Verantwortung nehmen kann, wenn man ihnen klarmacht, zu welchem gesellschaftlichem Zweck das gut ist. Das heißt zum Beispiel: Eine Vermögenssteuer ist als Grundidee vielleicht nicht die schlechteste. Aber auch da müssen wir darauf achten, dass wir nicht irgendwelche administrativen Monster schaffen, die niemandem helfen, aber einen wichtigen Teil der Bevölkerung verärgern. Da müssen wir vom Ergebnis her denken: Ich bin mir absolut sicher, dass wir die Gutverdiener, die das Rückgrat in unserem Land sind, trotzdem auch auf unsere Seite ziehen können, wenn sie wissen, zu welchem Zweck sie etwas mehr bezahlen sollen. Das kann uns aber nur gelingen, wenn wir es nicht dogmatisch machen, sondern formulieren, dass wir ihre Mithilfe brauchen, um diese Gesellschaft besser zu machen.