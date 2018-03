Achtung Kontrolle: Im Kampf gegen Schwarzfahren geben Verkehrsunternehmen jährlich rund 100 Millionen Euro für Kontrolleure und entsprechende Technik aus. Das Foto entstand bei der Überprüfung von Fahrscheinen in einer Berliner S-Bahn. Foto: dpa

Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Jörg Bergstedt fährt nicht besonders häufig mit der Bahn. Aber wenn er es tut, dann sorgt er stets für Aufsehen. Der 53-Jährige ist notorischer Schwarzfahrer - und macht keinen Hehl daraus. Im Gegenteil. Sobald er einen Zug betritt, hält er ein Schild in die Höhe, auf dem ganz offensiv steht, dass er kein Ticket gekauft hat. "Aktionsschwarzfahren" nennt Bergstedt das: "Ich kämpfe so gegen die Kriminalisierung des Schwarzfahrens."

Man kann Bergstedt wohl als Alternativen bezeichnen. Er lebt in einer Projektwerkstatt bei Gießen und sagt, er sei Umweltaktivist - jahrelange Rangeleien mit der Justiz und eine Haftstrafe wegen Körperverletzung inklusive. Seit sieben, acht Jahren fahre er schwarz, sagt er. Mal alleine, mal mit Mitstreitern. "Wir fordern den Staat damit heraus." Ab und an eine Schlagzeile, aber lange interessierte sich dafür kaum jemand. Doch seit einigen Wochen geistert das Schlagwort von der Entkriminalisierung des Schwarzfahrens durch Politik und Medien. Sogar der Deutsche Richterbund fordert nun eine Überprüfung des Paragrafen 265a im Strafgesetzbuch - jenes Paragrafen, der das Erschleichen von Beförderung behandelt, wie Schwarzfahren juristisch korrekt heißt.

Jörg Bergstedt. Foto: dpa

Die Ausgangslage: Wer ohne Ticket erwischt wird, muss in der Regel ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro bezahlen, und die Sache ist erledigt. Es bleibt jedoch den Verkehrsunternehmen überlassen, Anzeige zu erstatten, etwa wenn eine Person immer wieder schwarzfährt. Laut Strafgesetzbuch drohen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Genau an diesem Punkt setzt die aktuelle Diskussion an.

Die Probleme: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden der Polizei im Jahr 2016.242.960 Fälle von Beförderungserschleichung angezeigt. Das belastet zum einen die Justiz. Zum anderen kommt es immer wieder vor, dass Verurteilte ihre Geldstrafe nicht bezahlen können oder wollen. Über kurz oder lang flattert ihnen ein Haftbefehl ins Haus, der sie zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe auffordert. Theoretisch kann also jemand im Knast landen, nur weil er ein Busticket nicht bezahlt hat. Ist das gerecht? Ist so jemand wirklich kriminell?

Hintergrund

Zahlen

Etwa 3 bis 3,5 Prozent der Fahrgäste fahren laut Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bundesweit ohne Ticket. In absoluten Zahlen sind das jährlich zwischen 300 und 350 Millionen Schwarzfahrer - bei 10,5 Milliarden Fahrgästen insgesamt. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH geht von einer Schwarzfahrerquote von etwa 2 Prozent aus (bei insgesamt 170 Millionen Fahrgästen pro Jahr). 250 Millionen Euro an Ticketeinnahmen entgehen den Verkehrsunternehmen laut VDV jährlich durch Schwarzfahrer. Die RNV spricht von einem niedrigen einstelligen Millionenbereich. Für Kontrolleure und entsprechende Technik geben die Verkehrsunternehmen jährlich 100 Millionen Euro aus. Die RNV nennt hierfür keine konkreten Zahlen, weist aber darauf hin, dass die Kosten für die Kontrollen zum Großteil durch erhöhte Beförderungsentgelte gedeckt werden. Wie viele Kontrolleure im RNV-Gebiet unterwegs sind, veröffentlich die RNV nicht. Ihre Zahl sei aber in den letzten Jahren gestiegen. Etwa 68 Prozent der RNV-Kosten werden durch Fahrgeldeinnahmen plus verschiedene Zuschüsse (etwa für den Schülerverkehr) gedeckt.

Wie viele Menschen derzeit wegen Schwarzfahrens in Haft sitzen, wird weder bundes- noch landesweit erhoben. Eine Nachfrage in der Justizvollzugsanstalt Mannheim zeigt: Von 724 Gefangenen verbüßen derzeit acht eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Erschleichens von Leistungen, pro Jahr sind es zwischen 30 und 40. Erschleichen von Leistungen kann sowohl Schwarzfahren als auch beispielsweise das Vorbeimogeln an der Kartenkontrolle eines Konzerts sein. Für einen Hafttag werden in Baden-Württemberg Kosten von 118,09 Euro angesetzt.

Natürlich steht da die Kosten/Nutzenfrage für den Steuerzahler im Raum. Neuen Schub gab der Debatte um Entkriminalisierung der Schwarzfahrer außerdem, dass sich Anfang des Jahres im Berliner Gefängnis Plötzensee ein junger Mann das Leben nahm. Er konnte die Geldstrafe wegen Schwarzfahrens nicht bezahlen und hätte 70 Tage im Gefängnis verbringen müssen.

Der Deutsche Richterbund will überprüfen, ob Schwarzfahren wirklich ein Fall für die ohnehin überlastete Strafjustiz ist - und nimmt gleichzeitig die Verkehrsbetriebe in die Pflicht. Sie seien gefordert, mehr gegen Schwarzfahren zu tun. Zugangskontrollen wie etwa Schranken seien der beste Weg, um Schwarzfahrten zu verhindern und die "Strafjustiz in diesem Bereich nachhaltig zu entlasten", heißt es beim Richterbund. "Wenn die Verkehrsbetriebe das aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen heraus nicht tun, dann darf nicht der Steuerzahler als Lückenbüßer herhalten."

Der Landesvorsitzende des sachsen-anhaltischen Richterbundes, Markus Niester, gab in der Mitteldeutschen Zeitung außerdem zu bedenken: "Der Unrechtsgehalt ist beim Schwarzfahren nicht mehr so hoch wie früher." Damals habe sich der Schwarzfahrer in die Bahn geschlichen und versteckt. "Dazu brauchte es kriminelle Energie." Heute gebe es dagegen kaum noch Kontrollen.

Aus der Politik kamen zuletzt immer wieder Forderungen, Schwarzfahren nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Statt Strafen sieht das Gesetz dafür nur Geldbußen vor. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) nannte es "eine Fehlentwicklung", dass Menschen wegen Fahrens ohne Ticket eine Gefängnisstrafe drohen könne. Und Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), sagte der RNZ: "Es ist schlicht unverhältnismäßig, wenn der Staat Menschen mit dem Strafgesetzbuch zu Leibe rückt, nur weil sie mehrfach ihr Busticket nicht gelöst haben." Ein starker Rechtsstaat zeichne sich nicht dadurch aus, "dass er mit Kanonen auf Spatzen schießt".

Die Verkehrsunternehmen beharren auf der Einstufung von Schwarzfahren als Straftat. "Wir halten es für falsch, denjenigen, die sich immer wieder eine Leistung erschleichen, das Signal zu geben, dass das alles nicht schlimm sei", sagt Lars Wagner, Sprecher beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Wie beim Ladendiebstahl kämen auch beim Schwarzfahren Unternehmen, deren Kunden und Mitarbeiter zu Schaden.

Gegen Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit spricht aus seiner Sicht außerdem, dass es die Kontrolleure dann erheblich schwerer hätten, die Personalien des Schwarzfahrers vor Ort festzustellen oder diesen festzuhalten. Von Zugangskontrollen halten die Verkehrsunternehmen naturgemäß nichts: teuer, kompliziert, unpraktisch, heißt es.

Auch bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sieht man Forderungen, Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit einzustufen, kritisch. "Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt", teilt die RNV mit. Es sei Betrug an allen ehrlich zahlenden Fahrgästen und letztlich an der Allgemeinheit.

Aktionsschwarzfahrer Bergstedt hat die unterschiedlichsten Reaktionen der Kontrolleure erlebt. Manche holen die Polizei, berichtet er, andere diskutieren mit ihm über Bahnpolitik - und zeigen manchmal sogar Verständnis. Verurteilt wurde er wegen Schwarzfahrens noch nie, wie er sagt. "100 Prozent Freispruchquote." Offenbar stellt er die Richter vor ein Problem: "Wenn ich ganz offen schwarzfahre, erschleiche ich mir keine Leistung. Dann ist es auch keine Straftat", behauptet er.

Moralische Bedenken wegen seiner Aktionen sind ihm ohnehin fremd. "Es ist absurd zu behaupten, dass andere Menschen dadurch mehr bezahlen müssen. Selbst wenn ich ein Ticket kaufen würde, würde dadurch nicht der Fahrpreis sinken, sondern der Gewinn der Bahn steigen", sagt er. Er wolle dadurch kein Geld sparen. "Sondern ich kämpfe für ein soziales Ziel: Nulltarif für alle."