Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Plötzlich wird es still im Plenum, die Abgeordneten erheben sich - Gedenken an zehn Mordopfer der Rechtsterroristen. "Wir sind beschämt, dass die Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes die über Jahre hinweg geplanten und ausgeführten Verbrechen weder rechtzeitig aufdecken noch verhindern konnten", erklärt Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). "Wir wissen um unsere Verantwortung."

Ein würdevoller Akt, ein Augenblick der Demut, ein Zeichen für die Opfer der Neonazi-Morde und ihre Angehörigen. Der Bundestag bittet um Entschuldigung, es ist die "Stunde der Demokraten". So viel Einigkeit gibt es sonst fast nie. Quer über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg steht an diesem Dienstag einstimmig eine ganz große Koalition gegen rechts zusammen. Applaus gibt es auch für den politischen Gegner. Und erstmals wird eine fraktionsübergreifende Erklärung von allen im Bundestag vertretenen Fraktionen abgegeben. Normalerweise lehnt es die Union strikt ab, Beschlüsse mit der Linksfraktion zu fassen. In diesem Fall sprang sie über ihren Schatten. Union und FDP lenken außerdem inhaltlich ein, wollen die finanziellen Mittel für Projekte für den Kampf gegen Rechtsextremismus nun doch nicht kürzen. Die Grünen hatten ihre Zustimmung zur Resolution davon abhängig gemacht. Die Mittel sollten um zwei Millionen Euro gekürzt werden.

Doch das gemeinsame Zeichen, die Geschlossenheit - sie sind nur flüchtig. So einig wie die Fraktionen im Gedenken, in der Trauer und bei der parteiübergreifenden Erklärung sind, so kontrovers debattieren sie über notwendige Konsequenzen und den richtigen Weg im Kampf gegen Rechtsextremismus. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) verspricht erneut lückenlose Aufklärung der Mordserie der rechtsextremistischen Zwickauer Terrorzelle. Mit aller Kraft müsse der geistige Sumpf ausgetrocknet werden, der diesen Untaten zugrunde liege. Da gibt es sogar Applaus aus den Reihen der Linkspartei.

Parteipolitisches Gerangel bleibt auch in dieser Debatte nicht aus. Während Innenminister Friedrich die V-Leute des Verfassungsschutzes in der rechtsextremistischen Szene für ein "unverzichtbares Frühwarnsystem der Szene" hält, hat die Opposition Zweifel, will ihre Rolle prüfen und sie während eines NPD-Verbotes abziehen. Skepsis bei Union und FDP. "Die braune Brut hat Chancen, wo man sie vom Staat her gewähren lässt", kritisiert SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und wirft indirekt den Behörden und der Regierung vor, auf dem rechten Auge bei der Bekämpfung von Extremismus blind zu sein. Im Visier des Oppositionsführers: Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Die CDU-Politikerin ist in der Bundesregierung für die Programme gegen Extremismus verantwortlich. Schröder stelle alle "unter linksextremen Generalverdacht, die sich öffentlich gegen die Rechten gestellt haben", kritisiert Steinmeier.

FDP-Generalsekretär Christian Lindner erinnert daran, dass die Mehrzahl der Morde an Zuwanderern in der Amtszeit von Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) und der rot-grünen Regierung begangen worden sind. Schlagabtausch über Ursachen und Verantwortlichkeiten. Schnell ist es wieder vorbei mit Würde und Geschlossenheit.