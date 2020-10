Das Internierungslager in Gurs war eines der größten in Frankreich. Foto: Amicale du Camp de Gurs

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Der Ort der Hoffnung liegt in den Bergen. Aspet ist ein kleines Dorf in den Pyrenäen, 30 Kilometer sind es bis zur spanischen Grenze. Luftaufnahmen zeigen noch heute ein beschauliches Nest, umgeben von Wiesen und bewaldeten Hügeln. Vor allem aber gibt es hier in den 1940er Jahren ein Waisenhaus.

Ruth Hamburger ist zehn oder elf, als sie nach Aspet kommt. Da hat sie bereits die Hölle hinter sich. 1930 wurde sie in Malsch geboren, 1940 mit ihren Eltern und Tausenden anderen ins Konzentrationslager Gurs deportiert. Nach einem halben Jahr gelang ihr die Flucht, mit knapp 50 anderen Kindern. Nun ist sie in Aspet und endlich in Sicherheit – zumindest vorerst.

Hintergrund Weitere Artikel zum Thema:

https://www.rnz.de/gurs Weitere Artikel zum Thema:

https://www.rnz.de/gurs

[-] Weniger anzeigen

"Ich überlebte, weil meine Eltern die schmerzhafte Entscheidung getroffen hatten, mich aus Gurs zu schicken, um in einem 170 Kilometer entfernten Kinderheim in den Pyrenäen zu leben, wo sie wussten, dass die Bedingungen besser wären", erinnert sie sich später. Möglich wurde ihre Flucht, weil mutige Menschen ihr eigenes Leben riskierten – und so Hunderte Kinder und Jugendliche retteten.

Brigitte und Gerhard Brändle haben die Geschichten der Helfer wie der Geretteten von Gurs zusammengestellt. Das Ehepaar aus Pforzheim, das heute in Karlsruhe lebt, beschäftigt sich seit vierzig Jahren mit der Verfolgung der Juden im Südwesten. Angefangen hatten sie in Pforzheim. "Nach und nach haben wir unser Untersuchungsgebiet ausgedehnt auf Karlsruhe, dann auf ganz Baden, dann auf die Pfalz und das Saarland", erzählt Gerhard Brändle. Nun haben sie die Ergebnisse ihrer jüngsten Forschungen in einer Dokumentation zusammengestellt, die bei der Israelischen Religionsgemeinschaft Baden bestellt werden kann.

Das Ergebnis ihrer Recherchen war auch für sie verblüffend. "Aus Pforzheim wurden 20 Kinder deportiert, 14 haben überlebt. Drei Viertel der Kinder aus Karlsruhe haben überlebt. In ganz Baden haben wir ungefähr das gleiche Zahlenverhältnis", so Brändele. "Wir waren selbst überrascht darüber, wie viele Helfer es gab und wie viele gerettet wurden", erklärt seine Frau. "Von den 560 Kindern und Jugendlichen, die meist mit ihren Eltern nach Gurs verschleppt wurden, haben 409 überlebt."

Ermöglicht hat diese bemerkenswerte Rettungsmission ein Netzwerk von über 100 Helfern. Vor allem zwei Organisationen hebt das Ehepaar Brändle hervor: Das jüdische Kinderhilfswerk OSE und die protestantische Frauenorganisation Cemade. "Wenn man nur die Organisationen nennt, wird man den Personen dahinter aber nicht gerecht", betont Gerhard Brändle – denn die Geschichten der Helfer sind vielfältig. Beim OSE etwa sind damals auch Nichtjuden aktiv, "darunter Katholiken, Protestanten, auch Kommunisten", so Brändle. "Die OSE hat zusammengearbeitet mit den französischen Erzbischöfen und den evangelischen Gemeinden." Manche Helfer sind durch ihren christlichen Glauben geprägt wie die Quäkerin Alice Resch, die Ruth Hamburger und die anderen rund 50 Kinder rettet. Andere sind Kommunisten wie der Ludwigsburger Karl Kunde, der Juden bei der Flucht in die Schweiz hilft.

Das Geld für die aufwendigen Aktionen – Unterkünfte, falsche Pässe, Bestechungsgelder – wird teils vom Arbeiterhilfswerk in der Schweiz gesammelt, zum größeren Teil von jüdischen Gemeinden in den USA. "Von dort kam es nach Genf, da wurde es umgetauscht. Dann haben es Helferinnen in ihrer Unterwäsche über die Grenze nach Frankreich geschmuggelt", erzählt Gerhard Brändle.

Doch selbst eine geglückte Flucht bedeutet noch keine Rettung, wie der Heidelberger Fritz Wertheimer, Jahrgang 1924, erleben muss. Seine Eltern starben in Gurs an Typhus, er selbst konnte in ein Kinderheim in den Pyrenäen fliehen. Doch im August 1942 führt die französische Polizei – unterstützt von der Wehrmacht – groß angelegte Razzien durch. Auch Wertheimer wird festgenommen. Nur dank der Hilfe einer Schweizer Rotkreuz-Schwester können er und 44 andere Kinder und Jugendliche erneut entkommen.

Manche schaffen es in die Schweiz oder nach Amerika, doch auch das ist nicht einfach – denn die Länder nehmen nur eine begrenzte Zahl an Flüchtlingen auf. "Die USA haben Quoten festgelegt, sodass die Menschen im Auswandererlager festsaßen", sagt Brigitte Brändle. Einigen gelingt die Ausreise schließlich aber doch: Rund 90 schaffen es mithilfe der Quäker in die USA, 103 gelangen in die Schweiz. 202 werden in Frankreich versteckt, in Familien, in Klöstern, bei der Resistance.

Ruth Mannheimer schafft es von Aspet in ein Heim jüdischer Pfadfinder bei Montauban. Mit falschen Papieren überlebt sie den Krieg auf zwei Bauernhöfen, später wandert sie in die USA aus.

Fritz Wertheimer hat weniger Glück. Mit drei Freunden versucht er, nach Spanien zu fliehen, wird aber verraten. Er stirbt schließlich in Auschwitz. Sein Todesdatum ist unbekannt.