Von Klaus Welzel

Heidelberg/Berlin. Heute vor 70 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft - somit wurde der 23. Mai 1949 zum Gründungstag der Bundesrepublik Deutschland. Die RNZ hat sich anlässlich des runden Geburtstages ausführlich mit der Verfassung beschäftigt. Das tun wir auch mit Blick auf die Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wonach die Deutschen kaum wissen, was eigentlich im Grundgesetz steht.

Hintergrund Die Grundrechte: Artikel 1 "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." (Abs. 1)

Im Rahmen einer Matinee am Mittwoch in Schloss Bellevue sagte Steinmeier: "Die allermeisten befürworten das Grundgesetz, auch wenn sie es gar nicht sehr genau kennen." Dies müsse sich schleunigst ändern, gerade weil das Grundgesetz ein Bollwerk gegen Radikalisierung sei.

Stephan Harbarth, Richter am Bundesverfassungsgericht, betont im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion, das Grundgesetz stelle "an mehreren entscheidenden Punkten einen Gegenentwurf" zur Weimarer Verfassung dar. Es sei ein "Schutzschild gegen verfassungsfeindliche Strömungen". Die Weimarer Republik sei "nicht zuletzt an einem Mangel an Demokraten gescheitert", mahnt Harbarth.

Auf die Frage nach den innenpolitischen Zuständen in Polen und Ungarn, wo die Regierung die Justiz und auch die Verfassungsgerichtsbarkeit kontrolliert, sagt der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts: "Die Entwicklungen in Teilen Europas sind besorgniserregend". So habe allein die polnische Regierung zehn Gesetze verabschiedet, "um die Unabhängigkeit der Gerichte einzuschränken".

Auch sehe er den Minderheitenschutz nicht überall gewährleistet, der jedoch essenzieller Bestandteil einer Demokratie sei. In Deutschland, so Harbarth, sehe er die Gefahr einer solchen Entwicklung dagegen nicht. Aber: Es gelte "wachsam zu bleiben". Reformbedarf am Grundgesetz sieht Harbarth nicht.

Der Verfassungsrichter und der Bundespräsident trafen sich am Mittwochabend bei einer Feierstunde am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort lobte Steinmeier noch einmal die Rolle des Gerichts, dessen Entscheidungen "sich wie eine Geschichte des liberalen Aufbruchs in der Bundesrepublik" läsen. "Sie halfen mit, autoritäre Strukturen abzubauen, wie sie sich etwa im Ehe- und Familienrecht widerspiegelten. Und sie verhalfen den Grundrechten zum Durchbruch in unserer Gesellschaft."