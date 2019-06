Ein chinesischer Mann stellt sich auf dem Changan Blvd. am Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, einem Konvoi von Panzern entgegen. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking erinnert heute nichts an den blutigen Militäreinsatz vom 4. Juni 1989 mit Hunderten Toten. Am 30. Jahrestag des Massakers wird es vollkommen still sein. Öffentliches Gedenken wird in China im Keim erstickt. Das Jahr 1989 ist in China bis heute ein Synonym für Unterdrückung und Blutvergießen. Foto: Jeff Widener/AP/dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Ostasienwissenschaftler Eugene Perry Link lehrt an der University of California und ist Emeritus der Princeton University. Der 75-Jährige hat viele chinesische Texte übersetzt, darunter die Tiananmen-Papiere, über die Reaktion der Regierung auf die Proteste von 1989. Im Jahr 1996 wurde Link deshalb aus China verbannt. Die RNZ traf den Sinologen am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg.

Ostasienwissenschaftler ​Eugene Perry Link. Foto: zg

Herr Professor Link, was wissen junge Chinesen heute über die Proteste und Massaker von 1989 in Peking?

Gerade die jüngeren Generationen haben oft nur vage davon gehört oder wissen sogar überhaupt nichts darüber. Das Thema wird in China totgeschwiegen. Alle, die alt genug sind, um sich daran zu erinnern, wissen natürlich Bescheid. Aber sie sprechen nicht darüber, oftmals nicht einmal in ihren Familien. Denn es drohen Konsequenzen, wenn man in China offen darüber spricht. Und Kinder könnten sich in der Schule verplappern.

Man darf das Thema also nicht einmal erwähnen?

Es gibt keine klare rote Linie, was man sagen darf und was nicht. Das macht die Regierung ganz bewusst. Denn wenn die Menschen nicht genau wissen, was sie noch sagen dürfen und was nicht, wirkt die Selbstzensur besser. Die meisten gehen dann lieber auf Nummer sicher.

Die Demokratiebewegung fegte 1989 die meisten kommunistischen Systeme hinweg. Warum lief es in China anders?

Es lief zwar 1989 in China anders. Aber zuvor wurden ja bereits in mehreren kommunistischen Staaten Aufstände blutig niedergeschlagen, wie etwa in der DDR, in Ungarn oder der Tschechoslowakei. Die Menschen in Osteuropa spürten 1989, dass die Regime schwach waren und sie mit einer Rebellion davon kommen würden. In China gab es zwar auch eine breite Unterstützung für die Protestierenden. Aber die Führung in Peking hatte die Zügel noch wesentlich fester in der Hand.

Gingen in China denn auch so viele Menschen auf die Straße wie in Osteuropa?

Nein, es waren vor allem die Studenten, die den Protest auf die Straße trugen. Es gab zwar eine breite Sympathie in der Bevölkerung für deren Anliegen. Und viele Menschen unterstützten die Protestierenden, etwa indem sie ihnen Essen oder Wasser gaben. Aber es gab stets eine klare Trennlinie zwischen den Unterstützern und den Protestierenden.

War die Führung in Peking denn von Anfang an entschlossen, die Aufstände niederzuschlagen?

Nein, das Politbüro war in dieser Frage tief gespalten. Der damalige Generalsekretär Zhao Ziyang und der im April 1989 verstorbene Hu Yabang gehörten zu den liberalsten kommunistischen Führern, die China jemals hatte. Ihre Politik hat die Studenten sogar zum Protest ermutigt. Doch Deng Xiaoping folgte schließlich den Hardlinern, die eine Niederschlagung forderten, und die liberalen Kräfte in der Führung wurden anschließend kaltgestellt. Zhao Ziyang etwa stand bis zu seinem Tod unter Hausarrest.

Was war das Ziel der Proteste?

Die Studenten haben von Anfang an betont, dass sie die Regierung nicht stürzen wollen. Sie stellten auch den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei offiziell nicht infrage. Sie forderten etwa, die grassierende Korruption zu bekämpfen oder die verkrusteten Strukturen an den Universitäten aufzubrechen. Erst ganz am Ende waren Rufe zu hören wie „Nieder mit der Kommunistischen Partei“. Womöglich haben viele der Protestierenden aber auch vorher schon darauf gehofft.

Wollte die chinesische Führung an den Studenten ein Exempel statuieren?

Ja. Deshalb entschieden sie sich dafür, tödliche Gewalt anzuwenden, anstatt die Proteste lediglich mit Tränengas und Wasserwerfern niederzuschlagen. Es wurde damals ja überall im Land demonstriert. In jeder größeren Stadt gab es Proteste, nicht nur in Peking. Deng Xiaoping wusste, dass über ein solches Massaker überall berichtet werden würde und er die Demonstranten so langfristig zum Schweigen bringen könnte. Und die zynische Strategie ist offensichtlich aufgegangen.

Hätte der Westen mehr tun sollen, um die Demonstranten zu unterstützen?

Auf jeden Fall. Viele westliche Staaten haben zwar sehr schnell wirtschaftliche Sanktionen erlassen, aber sie ebenso schnell wieder zurückgezogen. Der damalige US-Präsident George Bush etwa untersagte amerikanischen Behörden den Kontakt zu hochrangigen chinesischen Offiziellen. Aber nur drei Wochen später schickte er zwei Emissäre auf eine geheime Mission nach Peking, um der chinesischen Führung auszurichten, dass die USA die Freundschaft zu China aufrechterhalten wollen.

Was hat sich seit 1989 in China verändert?

Am System hat sich nicht viel geändert: Die kommunistische Partei hat das Land fest im Griff. Aber die vorherrschende Einstellung innerhalb der Gesellschaft hat sich verändert. Sie hat sich von einem Idealismus und dem Streben nach Gleichheit aus den Anfängen des Kommunismus zu einem oftmals engstirnigen Nationalismus und dem Streben nach Profiten gewandelt.

Gibt es in China heute noch eine Demokratiebewegung?

Es gibt sehr viel demokratisches Denken. Das Problem mit einer Bewegung ist aber, dass jeder organisierte Versuch, die bestehenden Verhältnisse zu ändern, sofort niedergeschlagen würde. Das einzige, was funktioniert, sind dezentrale und auf bestimmte Themen begrenzte Aktivitäten. Aber auch hier schränkt die Regierung den Bewegungsspielraum immer weiter ein.

Der Wunsch nach Demokratie ist also weiterhin vorhanden?

Ich würde nicht von Demokratie sprechen. Die Kenntnis von Demokratie als politischer Theorie oder ein Verständnis davon, wie eine demokratische Gesellschaft in der Praxis funktioniert, sind in China kaum vorhanden. Die Gewaltenteilung etwa ist weitgehend unbekannt. Es gibt aber ein starkes Verlangen nach Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Diese Werte waren in China schon immer sehr wichtig.

Die Regierung will ein Sozialkredit-System einführen, dass Gesetzestreue und politisches Wohlverhalten belohnt. Wird das als gerecht empfunden?

Grundsätzlich würden viele Chinesen ein solches System sicher begrüßen, weil es dafür sorgt, dass sich jeder an die Regeln hält. Aber die entscheidende Frage ist, wer die Punkte vergibt und ob es tatsächlich zu einer echten Gleichbehandlung kommt. Wenn die Privilegierten wieder bevorzugt werden, wird das zu großem Unmut führen. Außerdem stellt sich bei der Bewertung der politischen Zuverlässigkeit die Frage, wer diese Bewertung vornimmt und ob die Kriterien objektiv nachvollziehbar sind.

Xi Jinping gilt als einflussreichster Staats- und Parteichef seit Mao. Wie stark ist seine Stellung wirklich?

Xi ist kein Mao. Er möchte gerne ein starker Führer sein. Aber er ist nicht so charismatisch und nicht so schlau wie Mao. Außerdem ist die chinesische Gesellschaft heute wesentlich vielfältiger als zu Maos Zeiten. Wenn er einen „Fehler“ macht, könnte er daher jederzeit stürzen.

Chinas Einfluss in der Welt wächst. Wie sollte der Westen damit umgehen?

Es wäre definitiv falsch, China weiterhin entgegenzukommen, wie der Westen es in den vergangenen Jahrzehnten getan hat. Die Frage ist allerdings, wie offen der Westen die Konfrontation mit Peking suchen sollte.

Was denken Sie?

In Fragen der Menschenrechte ist eine offene Konfrontation sicher am besten. Der Westen sollte demokratische Werte gegenüber China selbstbewusst und bestimmt vertreten und die Beachtung der Menschenrechte einfordern. Es ist ein Skandal, wie wenig westliche Regierungen etwa für die rund drei Millionen Insassen in Umerziehungslagern in der Uiguren-Provinz Xinjiang tun. Die Zustände in diesen Lagern sind schrecklich. Aber die Welt schaut weg. Übrigens auch die islamische Welt, die das Leiden ihrer Glaubensbrüder in China weitgehend ignoriert.

Wie ist es in Handelsfragen?

Ich denke, die Strategie von Donald Trump, amerikanischen Firmen wie Google die Zusammenarbeit mit Huawei zu untersagen, wird Peking hart treffen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Huawei mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet. Man kann in China nicht so groß werden, wenn man das nicht tut. Es ist daher sicher richtig, Huaweis Einfluss zu reduzieren.