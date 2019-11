Von Michael Abschlag

Heidelberg. Vor gut 100 Jahren, am 9. November 1918, wurde auf dem Höhepunkt der Novemberrevolution in Berlin die Republik ausgerufen – die Geburtsstunde der ersten deutschen Demokratie und der erste von mehreren prägenden „9. Novembern“ der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Der Heidelberger Historiker Frank Engehausen über die Ursachen der Revolution und die Entwicklung in Heidelberg.

Herr Engehausen, im Herbst 1918 brach in Deutschland die Novemberrevolution aus. Wie kam es dazu?

Das hat eine lange Vorgeschichte. Schon im Kaiserreich gab es einen gewählten Reichstag, es gab seit vierzig Jahren ein allgemeines Männerwahlrecht, und es gab auch die Forderung nach einer Modernisierung des politischen Systems, nach einer Ausweitung der politischen Partizipation. Deswegen versuchte man gegen Ende des Ersten Weltkriegs, durch innenpolitische Reformen die Lage zu stabilisieren und das System behutsam zu modernisieren. Dazu kamen, im Zuge der sich verschlechternden Ernährungslage während des Krieges, Unruhen und soziale Proteste.

Die dritte Komponente waren die Unruhen im Militär, die in Kiel und Wilhelmshafen ihren Anfang nahmen. Dort meuterten Anfang November die Matrosen, weil sie das Gefühl hatten, in den letzten Kriegstagen sinnlos verheizt zu werden. Hinzu kam, dass die Deutschen sich um einen Waffenstillstand bemühten und US-Präsident Wodrow Wilson Druck auf die innenpolitischen Verhältnisse ausübte, indem er die Abdankung des Kaisers forderte. All das führte dazu, dass die Lage schließlich Anfang November eskalierte.

Was waren denn die politischen Ziele der Aufständischen? Wollten sie eine parlamentarische Demokratie? Oder eine Räterepublik?

Die meisten Revolutionäre hatten gar keine klare Handlungsstrategie, sondern haben auf die Entwicklung reagiert. Die meuternden Soldaten hatten gar kein politisches Programm, ihnen ging es zunächst einmal um ihre eigene Situation. So forderten sie etwa, ihre Offiziere selbst zu wählen. Die Mehrheitssozialdemokraten wiederum, also der rechte Flügel der SPD unter Friedrich Ebert, war eigentlich eingebunden in den Reformprozess. Sie wollten die Parlamentarisierung der Monarchie vorantreiben, sind dann aber durch die Umstände genötigt worden, ihre Strategie anzupassen. Und der linke Flügel der SPD, die Unabhängigen Sozialdemokraten, sind ebenfalls von den Ereignissen überrascht worden. Die Frage nach dem politischen System kam erst nach dem 9. November auf.

Nun hat sich die Revolution relativ schnell ausgebreitet. Gab es hier in der Region auch Unruhen?

Am 9. November war hier in Heidelberg eigentlich noch gar nichts passiert. Das änderte sich, als in Heidelberg revolutionäre Soldaten von auswärts, auch aus Mannheim, einzogen, denen sich dann eine Menschenmenge anschloss. Die Menge versammelte sich auf dem Uniplatz – der noch nicht so hieß – und die Frage war, wie sich das Militär verhalten würde. Es gab eine Kaserne in der Seminarstraße und da saßen noch die alten Offiziere mit ihren Mannschaften. Deshalb haben die beiden Anführer der Heidelberger SPD, der Parteivorsitzende Emil Maier und der Arbeitersekretär Christian Stock, die Verhandlungsführung zwischen den angereisten Revolutionären und den Kommandanten in der Kaserne übernommen. Die Offiziere haben dann ihre Waffen niedergelegt und die Befehlsgewalt in die Hände der Revolution gelegt. Am Abend des 9. November wurde dann ein Arbeiter- und Soldatenrat mit Stock und Maier an der Spitze gegründet. Am nächsten Tag haben sich dann sämtliche Heidelberger Autoritäten dem Rat unterstellt, darunter der Bürgermeister.

Ein friedlicher Machtwechsel also?

Es war ein relativ friedlicher Übergang, ja. Es gab zwar schon Konfliktpunkte, aber im Vergleich zu den Ereignissen etwa in Berlin oder München verlief das hier sehr ruhig. Eine Besonderheit der Revolution im ganzen Südwesten war, dass die revolutionären Gremien, die sich gründeten, nicht ausschließlich sozialistisch waren, sondern sich auch öffneten. Im Heidelberger Arbeiter- und Soldatenrat saßen auch Vertreter der bürgerlichen Parteien, etwa der linksliberale Soziologe Max Weber. Das war anders als beispielsweise in Berlin.

Wie bewerten Sie die Rolle der Sozialdemokraten? Haben sie den Prozess gestaltet oder waren sie Getriebene?

Bis zum 9. November waren sie keine Handelnden und sie haben auch kein revolutionäres Programm verfolgt. Aber sie haben dann die Gelegenheit ergriffen, beziehungsweise sind, anders formuliert, in die Bresche gesprungen und haben das Machtvakuum gefüllt, das mit dem Zusammenbruch der alten Ordnung entstanden ist.

Der 9. November 1918 führte zu einer Republik, die aber letztlich gescheitert ist, und er steht im Schatten der späteren Ereignisse. Wie wichtig ist er für die deutsche Geschichte?

Ich schätze die Bedeutung als sehr groß ein. Das Thema Demokratisierung lag seit Jahrzehnten in der Luft und der 9. November war der Tag, an dem dieses Ziel verwirklicht wurde. Das Ereignis war natürlich verkettet mit dem militärischen Zusammenbruch Deutschlands am Ende des Ersten Weltkriegs, aber das war nicht die Schuld derjenigen, die im Zuge der Revolution an die Macht kamen. Und natürlich ist 1918 auch überschattet von 1933. Man muss sich tatsächlich die Frage stellen, warum die erste Demokratie in Deutschland nur 14 Jahre überlebt hat. Aber auch dafür kann man die Revolution nicht verantwortlich machen. Die Revolution wurde von Anfang an heftig kritisiert. Da gab es zum einen die innerrevolutionäre Kritik von Links, die Sozialdemokraten hätten sich der Reaktion in die Arme geworfen und die Revolution abgebrochen. Und auf der anderen Seite gab es massive Kritik von rechts. Vor allem für die NSDAP war es später praktisch Staatsdoktrin, über die „Novemberverbrecher“ zu schimpfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man den 9. November neu bewerten, hatte aber das Handicap, dass man versuchte, den Untergang der Weimarer Republik aus Geburtsschwächen zu erklären. Man sollte ihnen aber kein zu großes Gewicht beimessen. Die Republik ist letztlich an der fehlenden demokratischen Haltung der Wähler gescheitert.

War es also doch eine erfolgreiche und keine gescheiterte Revolution?

Ich wüsste nicht, was man den Mehrheitssozialdemokraten an groben Versäumnissen vorwerfen könnte. Es gibt sicher einige kritische Punkte, etwa der Einsatz von Gewalt gegen linke Proteste. Die Gewalt ist zwar von links ausgegangen, aber die Gegenmaßnahmen waren eine Überreaktion. Ein anderes Problem war, dass die SPD mit den alten Eliten kooperierte. Da kommt häufig der Vorwurf, man hätte mehr „säubern“, die Spitzen in Militär und Verwaltung austauschen müssen. Aber das hätte große Risiken bedeutet, und die Tagesprobleme waren ohnehin schon enorm. Hunderttausende deutsche Soldaten standen jenseits der Grenzen und mussten zurückgeführt werden, in den Städten war die Ernährungslage schlecht. Heidelberg war etwa ein Durchzugsort für Soldaten, die ins Reich zurückkehrten und die ernährt werden mussten. Wenn man nun alle Amtsleiter abgesetzt hätte, hätte man womöglich bald kein Brot mehr gehabt. Deshalb denke ich, dass der Weg, den die Mehrheitssozialdemokraten beschritten haben, der einzig gangbare war, wenn man kein Chaos riskieren wollte.