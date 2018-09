Nach der verkorksten WM, bei der Jogi Löws Kader und Taktik ungefähr so ausgewogen waren, wie ein Wörterbuch ohne Vokale es wäre, soll ja alles anders werden. Weg vom Marketingdeutsch, hin zu de Leut’. Und siehe da: Das viel kritisierte ZSMMN haben wir auf dem Bus, mit dem sich die Nationalelf durch die Region kutschieren ließ, tatsächlich nicht mehr gefunden. Sah aber auch wirklich aus, als hätte das Til Schweiger mit zsmmngprsstn Zähnen den Werbegrafikern diktiert. Aber wäre es nicht noch schöner gewesen, wenn die jungen Fans ihre Idole nicht nur mittags am Hotel, sondern ZSMMN mit den Eltern auch im Stadion hätten sehen können? Anpfiff 20.45 Uhr macht das schwer möglich. Denn viele müssen ja am Montagmorgen wieder zur Schule. Vokale üben.