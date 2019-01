Eine neue Zeit, so kann man in Berlin hören, brauche auch einen neuen politischen Stil. Damit ist, angesichts des siebartigen Schweigegelübdes, hinter dem die Koalitionäre in spe sondieren, nicht zu viel gesagt. Aber genau unter dieser vagen Formel liegt womöglich der Hund begraben. Denn wer wollte widersprechen, wenn er gefragt würde: Wünschen Sie sich einen neuen, aufgepeppten Schulz? Eine muntere Merkel mit Visionen? Und einen Seehofer, der mitsamt seinem Wackeldackel Dobrindt grundüberholt wäre? Ein starkes GroKo-Team also, das die Republik reformpolitisch rockt und Europa wieder in die Puschen bringt? Wen das alles nicht begeistern kann, der muss hoffen, dass die GroKo scheitert. Dann sind die Genannten nämlich weg vom Fenster.