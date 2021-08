Gute Nachrichten für Abiturienten und Junggebliebene: Der Ballermann auf Malle und die komplette Costa Brava können schon ab diesem Sonntag wieder völlig folgenlos bespaßt werden – was so viel bedeutet, wie: niedrige Inzidenzwerte machen für Promillerekorde Platz.

Also, tausche 140 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Urlauber in den letzten sieben Tage gegen 1,4 Promille Alkohol im Blut in einer Nacht! Ist das ein Geschäft?

Sangria und Eimerbier sei Dank, wird das deutsche Kulturgut des Open-Air-Besäufnisses doch noch im Spätsommer 2021 nach Iberien exportiert.

Aber keine Feier ohne Scherben: Die GroKo prüft, ob die 3-G-Regeln auch in Flugzeugen gelten sollen. Als ob das Virus auf die schwankenden Billigflieger angewiesen wäre.