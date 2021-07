Mehr Emotion geht kaum. Ein heroisches 3:2 gegen Fußballgigant Saudi-Arabien hat Max Kruse nun auch zum privaten Karrierehöhepunkt genutzt. Vor laufender Kamera stellte er die Frage aller Fragen: Willst du meine Frau werden? Dass die, der er da seinen olympischen Ring anbot, das Ganze nur daheim am Fernseher hören konnte, passte gefühlsmäßig gut zur Stille im menschenleeren Stadion. Antwort via Instagram. War von Kruse sicher als knallhartes politisches Statement gedacht – Solidarität mit allen Paaren, denen Corona seit eineinhalb Jahren Fernbeziehungen aufbürdet. Kann man den Bund fürs Leben eigentlich inzwischen auch per Videoschalte schließen? Sie dürfen die Braut jetzt liken. Aber wahrscheinlich fehlen dazu den Standesämtern die Standleitungen.