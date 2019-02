Vor rund 20 Jahren durfte bei keinem Bericht von der Vierschanzentournee dieses Bild fehlen: Zahnbespangte Teenagerinnen, die im Angesicht ihrer fliegenden Lieblinge in ohrenbetäubende Ekstase gerieten. Ein lautes Ziiieh aus tausenden orthopädisch korrigierten Mündern trug die deutschen Adler damals weit talwärts. Lang ist’s her. Der seither weitgehend ausbleibende Erfolg gehört natürlich in einer richtigen Studie über den langfristigen Nutzen der Kieferorthopädie berücksichtigt. Kurz gefragt: Ob Hanni und der süße Martin damals wegen der Spangen besser sprangen? Bei zwei noch ausstehenden Springen ließe sich das testen. Noch sind Schulferien. Oder schafft es Markus Eisenbichler ganz ohne die blitzend-kreischende Hilfe? Wir sind gespannt. Und wünschen guten Flug.