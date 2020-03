Tom Hanks hat Glück. Der kann mit seinem Volleyball sprechen. Oder mit seiner Frau, die der Einfachheit halber auch Wilson heißt. Aber was macht der Rest? Bestimmt wird 2020 das Jahr, in dem die Steuererklärungen so früh beim Amt sind wie nie zuvor. Können Sie eigentlich wie Michel Holzmännchen schnitzen? Und wann haben Sie zuletzt Ihre Briefmarkensammlung sortiert? Nach Größe. Nach Alter. Nach Katalogwert. Aufsteigend. Absteigend. Und wieder nach Größe. Wie, Sie haben gar keine? Dann hoffen wir, dass Sie zumindest genug Scheuermittel für einen wirklich sehr gründlichen Frühjahrsputz gehamstert haben. Oder Fitness-DVDs und Sprach-Lern-CDs für Selbstoptimierer. Oder gleich einen Stapel Babywindeln. Wer weiß, wie lange diese Quarantäne wirklich dauert.