Wir hätten an dieser Stelle gerne das Loblied auf die anstehende Uhrenumstellung gesungen. Nur: Da uns am Sonntagmorgen ohnehin eine Stunde verloren geht, wollen wir jetzt nicht noch weitere damit vergeuden, gute Argumente dafür an den Haaren herbeizuziehen. Oder ist die Möglichkeit, abends eine Stunde länger bei Tageslicht bedrückende Nachrichten zu lesen, wirklich ein so großer Gewinn? Angesichts der historischen Zeitenwende, die alle gerade beschwören, nimmt sich die klitzekleine halbjährliche dann doch eher lächerlich aus. Oder umgekehrt: So weit, dass wir aus der pandemischen in die endemische Phase kommen und in der Ukraine endlich Frieden einkehrt, lässt sich so eine handelsübliche Uhr leider gar nicht vorstellen.