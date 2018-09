Seit Hermann Hesse wissen wir: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ja, auch dem gestrigen Schulstart haftete eine gewisse Faszination an - wer wollte einem Dichter, wenn auch in Württemberg geboren, schon widersprechen. Einen klassischen Interpretationsfehler begeht jedoch, wer nun auf echte Magie zum Schulbeginn hofft. Ein Malheur, das auch den Bildungspolitikern unterlief, die noch immer mit schwindelerregenden Zahlen zum Lehrermangel jonglieren. Von Pädagogen, die wie die Karnickel aus dem Zylinder springen, ist jedenfalls nichts bekannt. Vielleicht sollte man den Oberen des Landes deshalb eher Erich Kästner ans Herz legen: Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es. Und weil es just an Französischlehrern nicht mangelt, hier noch die elegantere Variante: Allez!