Schon Herbert Wehner, der alte SPD-Haudegen, hatte sich über die "freischwebenden A...löcher" in Karlsruhe aufgeregt. Das wäre auch Horst Seehofer nicht zu verdenken, der von den obersten Richtern mit ihrem merkwürdig entpolitisierten Regierungsverständnis abgewatscht wurde. Als Bürger darf Seehofer zwar unentwegt verbreiten, die AfD, der intern die Machtergreifung durch ihre Ultras droht, sei staatszersetzend. Recht hat er. Doch da sein Urteil auf der offiziellen Ministeriums-Seite stand, ergriffen die Neonazis diese Einladung zur Klage sofort. Denn sie flüchten derzeit auf dem Rechtsweg in ihre Lieblingspose als Opfer, weil sie sonst im eigenen Flügelsalat und in der Corona-Krisenstimmung untergehen. Die Steilvorlage war überflüssig.