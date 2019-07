Sie kämen aus Ländern mit "katastrophalen, korrupten und unfähigen Regierungen", schrieb US-Präsident Donald Trump in seiner Privatfehde mit vier Demokratinnen. Nun, drei der Frauen sind in den USA geboren, und mit Blick auf die dortige Regierung kann man sagen: Wo er Recht hat, hat er Recht. Andererseits gab Trump den Damen auch den Tipp, sie sollten die "total kaputten und von Kriminalität befallenen Orte" aus denen sie kämen, wieder aufbauen. Nun ja. Eine von ihnen, Alexandria Ocasio-Cortez, stammt aus New York, und ganz so schlimm ist es da gar nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass Trump nicht irgendwann auf die Idee kommt, seine Aufforderung selbst zu befolgen. In Kallstadt ist alles in Ordnung, Mr. President. Sie werden hier nicht gebraucht.