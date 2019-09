Alles fließt, heißt es bei den Griechen seit 2500 Jahren. Das haben sich die Bayern und die Schwaben mit ihrem Trinker-Kampfruf "O’zapft is" offenbar zu Herzen genommen.

Aber natürlich nicht nur die. Jede Wette, auch auf dem Heidelberger Herbst wird wieder jede Menge fließen, aus Fässern und Flaschen. Oder halt, wenn es blöd läuft, aus den geöffneten Himmelsschleusen. Obwohl, so schlecht ist ein kleiner, ernüchternder Schauer von oben auch wieder nicht.

Und wenn er nur dafür sorgt, dass nachher nicht wirklich "alles im Fluss" landet. Kronkorken. Plastikbecher. Besoffene. E-Scooter. Besoffene mit ihren E-Scootern.

Landet alles nachher über das Meer im Fisch und damit auch wieder in unserer Nahrungskette. Und da will man es ja genau so wenig haben.