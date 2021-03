Nichts Genaues weiß man wieder nicht. Aber auch starke Vermutungen entfalten Wirkung. So kann zwar niemand genau sagen, wie riskant Menschenansammlungen im Freien sind. Und noch unsicherer ist die Prognose, ob Viren auch beim Vorbeigehen zur Gefahr werden können. Aerosoliker vermuten ganz unverbindlich, 400 bis 4000 der Kleinstlebewesen müsse man im Verlauf von 5-15 Minuten ohne ausreichenden Abstand und Maske dafür abkriegen. Wir haben nachgerechnet: Wenn in 10 Minuten – einmal langsam über die Alte Brücke – jede Sekunde ein anderer, vielleicht noch redend, 3 Viren an uns abgibt, sind es schon 1800! Die herrenlos herumfliegenden nicht gezählt. Was doch zu denken gibt – auch über das bereits erreichte Maß an virologischem Verfolgungswahn.