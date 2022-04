Ein altes Sprichwort sagt: Wer bezahlt, bestimmt die Musik. Zufall, dass bei Elon Musk nur ein "i" fehlt, um den reichsten Mann mit dieser Lebensregel fest zu verbinden. Er schickt sich an, durch den Kauf von Twitter zu einem der Musikmeister der digitalen Kommunikation aufzusteigen. Gutes Gefühl? Eher nicht, auch wenn sich das Multitalent als Hüter der freien Meinung ankündigt. Denn Twitter & Co. transportieren viele toxische Inhalte. Ihr Algorithmus will Klickzahlen erzeugen und lebt von der sog. kognitiven Dissonanz, die sich mit Krawall und emotionalisierten Hassreden gegen alles wehrt, was den eigenen Einstellungen widerspricht. Musk ist zwar Geldgeber. Aber nicht der Gesetzgeber, der auch im Netz für legale Verhältnisse zu sorgen hat.