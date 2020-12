Ein alter Dummspruch sagt: Liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer. Im Umkehrschluss: Bewegt er sich, ist er nicht tot. Übertragen auf das US-Wahldrama: So lange gezählt und geklagt wird, ist auch Trump politisch nicht Restmüll. In Georgia wurde drei Mal nachgezählt. Joe blieb Sieger. Eine Klage aus Texas – abgeschmettert. Und alle 306 Wahlleute von Joe sind an Bord. Riesenbetrug. Keiner weiß das besser als Trump. Also weiterzählen, weiterklagen! Dann wird es doch noch was mit der grandiosen Schlussszene dieser irren Präsidentschaft: Der First Patient wird am 20. Januar von kräftigen Männern in weißen Kitteln aus dem Weißen Haus geführt. Seine Dolchstoßlegende und die Golfschläger darf er mitnehmen. Aber der Atomkoffer bleibt dort.