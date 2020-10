Kaum hat man, mit dem nötigen Sicherheitsabstand zwar, aber doch besorgt registriert, dass in Frankreich die Infektionszahlen exponentiell, wie der Mathematiker sagt, in Richtung 20.000 explodieren. Pro Tag. Da treten auch schon RKI-Präsident Wieler und Jens Spahn im Krisen-Doppelpack auf die Bühne und zerstören die schöne Illusion, wir blieben auch ohne besonderes Zutun Corona-Musterschüler. Trotz Party, Fete, Trallala. Denn schon sind auch wir bei 4000 Neuzugängen. Was der Mann vom Robert-Koch-Institut nüchtern als "Infektionsgeschehen" benennt, ist aber kein Zufallsereignis wie ein Steinschlag im Hochgebirge. Es folgt streng dem Verursacherprinzip. Ist also das, was geschieht, wenn sich immer mehr immer weniger an die Regeln halten.