Keiner hätte 1949 gedacht, dass der alte Adenauer 14 Jahre lang regieren würde. Auch Angela Merkel galt mal als Übergangslösung für die CDU. Und was heute vor 70 Jahren in Kraft trat, sollte keine Verfassung für alle Ewigkeit sein - deshalb der Name "Grundgesetz", deshalb auch keine Abstimmung durch das Volk. Das aber damit doch gut gefahren ist all die Jahre. Also schauen Sie, lieber Leser, einmal nach oben. Na? Baumelt da noch immer die blanke Birne in der Fassung, wie am Tag des Einzugs? Hängen die Jacken im Flur an simplen Nägeln statt an einer schönen Garderobenleiste? Und der Duschvorhang hängt an Kabelbindern von der Decke - und das seit Jahren? Macht nichts. Damit sind Sie in bester Gesellschaft. Denn nichts ist so langlebig wie ein gutes Provisorium.