Natürlich können auch Richter irren. Wie jene, die 20.000 Demonstranten mitten in Leipzig, also erkennbar ohne ausreichend Platz, zum möglichen Superspreader-Event aufmarschieren ließen. Ohne Abstand, ohne Masken. Womit sie an die Pandemie-Beschleuniger von Ischgl erinnern, die auch nicht wissen wollten, wann Schluss ist mit lustig. Die Melange aus Covidioten, Verschwörungsgläubigen und Extremisten hat uns ja nichts Hilfreiches zu sagen. Sie wollte den sorgenden Staat und den Freistaat als Versager vorführen. Gelungen. Leider ist das Virus nicht so gerechtigkeitsbewusst, sich beim Bilden von Infektionsketten auf jene zu konzentrieren, die seine Gefährlichkeit herausfordern und dann – quasi mit richterlicher Billigung – andere anstecken.